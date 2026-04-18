Что можно и нельзя делать на Красную горку – народные приметы на 19 апреля

В 2026 году православные христиане 19 апреля отметят праздник Красная горка, или Антипасха. Этот день на Руси традиционно считался главным праздником невест, весенних гуляний и свадеб.

О чем вспоминают в Антипасху?

У этого дня есть глубокий духовный смысл. Речь идет об апостоле Фоме, которого в народе прозвали "неверующим". Он не присутствовал при первом явлении воскресшего Христа ученикам и заявил, что не поверит в чудо, пока сам не увидит раны от гвоздей.

На восьмой день Господь явился снова и предложил Фоме проверить. Тогда апостол воскликнул: "Господь мой и Бог мой!". А Христос ответил ему фразой, которая стала утешением для всех последующих поколений верующих: "Блаженны не видевшие и уверовавшие".

Красная горка - праздник невест

Слово "красный" в старину означало "красивый", а горками называли пригорки, которые первыми просыхали после зимы.

Девушки начинали хороводы, зазывали парней и надевали лучшие вышитые наряды с алыми лентами в косах. Если парень приглашал понравившуюся девушку на хоровод, это считалось знаком внимания. Часто именно с такого приглашения начиналось сватовство.

Кроме того, существовал обряд "закликания весны". Девушки забирались на крыши или пригорки и пели веснянки. Так они открывали дорогу теплу и новым знакомствам.

Чего категорически нельзя делать 19 апреля?

С праздником Красной горки связано много запретов. Наши предки верили, что если нарушить их, то весь год будет неудачным. Что нельзя делать на праздник:

Не сидеть дома одной. Девушка, оставшаяся в этот день в четырех стенах, рисковала надолго задержаться в невестах;

Не ссориться и не грустить. Считалось, что конфликт или слезы на Красную горку обернутся чередой проблем вплоть до следующей Пасхи;

Не заниматься тяжелой работой. Стирка, уборка, а особенно работа в огороде - под запретом. Посаженные в этот день растения вырастут слабыми и не дадут урожая.

Не ходить на кладбище убирать могилы. Поминать усопших можно, а вот наводить порядок на погосте не стоит: для этого есть специальный родительский день - Радоница.

В этот день нужно гулять, веселиться и думать о свадьбе. Венчания не проводятся в Великий пост и на Светлой седмице, поэтому Красная горка - первая возможность заключить церковный брак. В народе верили, что такая семья будет самой крепкой, сообщили "Известия".

Народные приметы на Красную горку

солнечный день - к хорошему урожаю и удачному году;

дождь или пасмурно - лето будет холодным и дождливым;

появились веснушки у девушки - добрый знак.

