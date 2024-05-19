Что означает выражение «простота хуже воровства», и откуда у него растут ноги

Наверняка многие знают выражение «простота хуже воровства», но почему оно так звучит, и как обман людей может быть лучше простоты? Что вкладывали в это значение те, кто его придумал? На самом деле это больше, чем просто сочетание слов и оно имеет очень глубокое значение.
Что такое простота и воровство?
Под словом «простота» больше подразумевали неотесанных простаков. Это люди, которые не отличались особым умом и сообразительностью, часто совершали глупости, портили жизнь себе и окружающим сами того не подозревая. Таких особ можно было легко обмануть, забрать имущество. Подобные персонажи не могли постоять за себя и жили будто в вымышленном мире, где все добрые и чуткие.
Часто они были безграмотными, не умели читать и писать, словарный запас у таких людей был минимальным. Об образованности и манерах тоже речи даже и не шло. Ярким представителем простака был, например, в русских сказках Иванушка-дурачок. Младший сын, который даже не понимал, каким опасностям он себя подвергал, соглашаясь на очередную авантюру.
Значение слова «воровство» за многие столетия не изменило своего значения. Ворами называли преступников, обманщиков, которые незаконным путем завладевали имуществом других людей. К таким, кстати, относили и разбойников, и карточных шулеров, прятавших в рукавах козырей и тузов.
Что значит выражение
Значение выражение «простота хуже воровства» достаточно ясно. Хуже, когда ты ограничен умом и не осознаешь своих поступков и действий, нежели являешься вором, с тщательно продуманным планом. Все-таки умственные способности ценились больше, поэтому дураков не особо чествовали в обществе. В современном мире это крылатое выражение используют, когда разбираются в последствиях проблем, созданных по вине простака.
Смысл у этого выражение на самом деле более глубокий, как кажется на первый взгляд. В нем говорится, что человеку постоянно нужно образовываться, учиться, изучать что-то новое. Гораздо хуже, когда человек поверхностный и легкомысленный. Это исправить сложнее, нежели вернуть на место украденную вещь.
Призыв достаточно понятен. Всего три слова говорят людям о важности получения новых знаний. В современном мире, где все цифровизированно, а новости появляются чуть ли не каждую секунду, сложно глубоко оценивать и анализировать информацию. Но делать это нужно, дабы не стать глупцом, не понимающим суть вещей и происходящего.
Источник фото: Legion-Media