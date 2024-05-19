Что означает выражение «простота хуже воровства», и откуда у него растут ноги

Наверняка многие знают выражение «простота хуже воровства», но почему оно так звучит, и как обман людей может быть лучше простоты? Что вкладывали в это значение те, кто его придумал? На самом деле это больше, чем просто сочетание слов и оно имеет очень глубокое значение.

Что такое простота и воровство?

Под словом «простота» больше подразумевали неотесанных простаков. Это люди, которые не отличались особым умом и сообразительностью, часто совершали глупости, портили жизнь себе и окружающим сами того не подозревая. Таких особ можно было легко обмануть, забрать имущество. Подобные персонажи не могли постоять за себя и жили будто в вымышленном мире, где все добрые и чуткие.

Часто они были безграмотными, не умели читать и писать, словарный запас у таких людей был минимальным. Об образованности и манерах тоже речи даже и не шло. Ярким представителем простака был, например, в русских сказках Иванушка-дурачок. Младший сын, который даже не понимал, каким опасностям он себя подвергал, соглашаясь на очередную авантюру.

Источник фото: Legion-Media

Значение слова «воровство» за многие столетия не изменило своего значения. Ворами называли преступников, обманщиков, которые незаконным путем завладевали имуществом других людей. К таким, кстати, относили и разбойников, и карточных шулеров, прятавших в рукавах козырей и тузов.

Что значит выражение

Значение выражение «простота хуже воровства» достаточно ясно. Хуже, когда ты ограничен умом и не осознаешь своих поступков и действий, нежели являешься вором, с тщательно продуманным планом. Все-таки умственные способности ценились больше, поэтому дураков не особо чествовали в обществе. В современном мире это крылатое выражение используют, когда разбираются в последствиях проблем, созданных по вине простака.

Источник фото: Legion-Media

Смысл у этого выражение на самом деле более глубокий, как кажется на первый взгляд. В нем говорится, что человеку постоянно нужно образовываться, учиться, изучать что-то новое. Гораздо хуже, когда человек поверхностный и легкомысленный. Это исправить сложнее, нежели вернуть на место украденную вещь.

Призыв достаточно понятен. Всего три слова говорят людям о важности получения новых знаний. В современном мире, где все цифровизированно, а новости появляются чуть ли не каждую секунду, сложно глубоко оценивать и анализировать информацию. Но делать это нужно, дабы не стать глупцом, не понимающим суть вещей и происходящего.

Источник фото: Legion-Media