Что петербуржцы на самом деле едят под видом спаржи в корейских салатах?

Каждый, кто хоть раз заглядывал в отдел корейских салатов, встречал её: упругие бежевые палочки, щедро пропитанные маринадом, с гордой надписью на ценнике — «Спаржа по-корейски».

Но тут возникает вопрос: какое отношение эта «спаржа» имеет к настоящей спарже? Ответ неожиданно прост — никакого.

Операция «Двойник»

То, что продают под видом спаржи, на самом деле называется фучжу и к растению рода Aspáragus не имеет ни малейшего отношения. Настоящая спаржа — это молодые побеги травянистого многолетника, выращивание которого требует заботы, времени и денег.

Белая спаржа — вовсе элитный продукт: побеги растят без доступа света, что делает их особенно нежными и дорогими.

Фучжу же — совсем другая история. Она имитирует внешний вид дорогого овоща, но создаётся… из соевого молока.

Рождённая из пенки

Чтобы понять происхождение фучжу, нужно заглянуть на производство соевого молока. Соя замачивается, перемалывается, варится и процеживается. Получается белая питательная жидкость, которую в Азии используют везде — от напитков до супов.

Но самое интересное начинается, когда это молоко медленно кипятят. На поверхности образуется плотная белковая плёнка — её называют «фупи». Эту плёнку осторожно снимают бамбуковыми палочками, подвешивают, высушивают — и в итоге получается тот самый продукт, который мы видим в корейских салатах.

Восточная философия безотходного производства

Соя в Азии — символ практичности. Ничего не пропадает: фучжу идёт в салаты и супы, а жмых после соевого молока — окара — используют как загуститель и начинку. Это пример изобретательности, когда побочный продукт стал самостоятельным гастрономическим хитом.

Так что в следующий раз, покупая «спаржу по-корейски», помните: это вовсе не дорогой овощ, а высушенная пенка соевого молока, ставшая отдельным культурным явлением.