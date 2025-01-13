Что покупают петербуржцы: топ-3 самых популярных лекарств за 2024 год

Средства от насморка на основе ксилометазолина стали самыми популярными лекарствами, которые покупали жители Санкт-Петербурга и все россияне в 2024 году. По подсчетам аналитиков Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) на эти препараты потратили огромное количество денег.

Согласно данным ЦРПТ, в 2024 году россияне потратили на средства от насморка на основе ксилометазолина 24,8 миллиарда рублей. Это делает их лидерами по объему продаж среди всех лекарственных препаратов. В сравнении с 2023 годом, объем продаж этих средств увеличился на 12,6 процента, что свидетельствует о росте спроса на них.

Повышенный спрос на средства от насморка может быть связан с сезонными факторами, такими как распространение простудных заболеваний и гриппа в зимний и осенний периоды. Ксилометазолин, как действующее вещество, эффективно справляется с заложенностью носа, что делает препараты на его основе популярным выбором большого количества заболевших.

На втором месте по объему продаж оказались обезболивающие и жаропонижающие таблетки на основе ибупрофена. Россияне потратили на их покупку 17,4 миллиарда рублей. Ибупрофен – это широко распространенное средство, используемое для облегчения боли и снижения температуры, что объясняет его высокую популярность.

Третью строчку в рейтинге самых популярных лекарств занимают препараты для лечения венозных заболеваний, содержащие гесперидин и диосмин. На их покупку россияне потратили 16,7 миллиарда рублей. Эти препараты используются для лечения варикозного расширения вен и других заболеваний, связанных с венозной недостаточностью.