Что считается дурным тоном в Египте: местные сочтут за оскорбление

При посещении других стран туристы-любители стараются ознакомиться с местными законами. А опытные путешественники еще и изучают этикет жителей заграничного государства. Ведь если не знать небольших мелочей, можно ненароком обидеть кого-нибудь или даже нарваться на грубость. Негласные правила есть и в Египте.

Не показывать подошву

В Стране пирамид не стоит сидеть в позе нога на ногу. Так можно случайно открыть собеседнику подошву обуви, а это считается крайне неуважительным. Конечно, в отеле на это вряд ли обратят внимание, а вот в ресторане или кафе — запросто.

Источник фото: Legion-Media

Не открывать подарки

Если египтянин отблагодарил вас за какую-то услугу или большую покупку небольшим подарком, не спешите его открывать. Так делать не принято. Презент можно будет развернуть уже дома или в гостинице.

Не есть левой рукой

У местных левая рука считается «нечистой», поэтому ей нельзя ни здороваться, ни держать брать еду. Так что если вы левша, то в Египте вам придется несладко, придется постоянно себя одергивать, чтобы никого не оскорбить.

Источник фото: Legion-Media

Не воспринимать вежливые фразы всерьез

Если вы окажетесь дома у египтянина, при прощании вам могут задать один вопрос: «Меш айза хага?», что в переводе означает «Ничего не нужно?» Ответом на него должно стать вежливое «нет». Хозяин не ожидает, что гость действительно начнет о чем-то просить. Выражение «Ты мне как дочь/сын» тоже вас ни к чему не обязывает.

Не выражаться

За годы общения с туристами из стран СНГ египтяне научились прекрасно понимать русскую речь. Так что если вы думаете, что местные не смогут перевести ругательства, то ошибаетесь. Оскорбление может не только вызывать конфликт, но и привести к депортации.

Источник фото: Legion-Media

Не махать руками

Если во время разговора с египтянином турист начнет активно жестикулировать и махать руками, это сочтут за демонстрацию пренебрежения. Поэтому руки лучше держать при себе.

Не высказывать пренебрежение публично

Если даже отдых в Египте вам не понравился, не спешите делиться негодованием со своими подписчиками. Это может вам дорого обойтись. Показательный случай произошел с туристкой из Ливана в 2018 году. В своих соцсетях девушка разместила видео, в котором назвала египтян попрошайками, обвинила местных мужчин в приставаниях, а женщин в распущенности. Спускать это с рук египетские власти не стали.

Ливанку задержали в аэропорту, когда она планировала вылететь домой. Девушку приготовили к 11 годам заключения, но позже сократили срок до восьми лет, пишет издание BBC.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media