Чтобы стать Европой: зачем Петру I в Петербурге были нужны иностранцы и их церкви

Чтобы стать Европой: зачем Петру I в Петербурге были нужны иностранцы и их церкви
Многоконфессиональность Петербурга была сознательной политикой.

Пётр понимал: чтобы стать настоящим европейским городом, нужно принимать всех — немецких лютеран, голландских кальвинистов, английских протестантов.

Первая кирха св. Петра появилась ещё в 1704 году, всего через год после основания города. К 1725 году в Петербурге уже были католический костёл, армянская церковь, даже молельный дом для мусульман.

Но это не означало отказа от православия. Напротив — Петербург становился центром новой, реформированной церкви.

Отсутствие патриарха, подчинение Синода государству, строительство Петропавловского собора — выше и современнее традиционных храмов — всё это было частью общего замысла.

Религиозная терпимость здесь сочеталась с государственным контролем над всеми конфессиями.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
