Чтобы стать Европой: зачем Петру I в Петербурге были нужны иностранцы и их церкви

Пётр понимал: чтобы стать настоящим европейским городом, нужно принимать всех — немецких лютеран, голландских кальвинистов, английских протестантов.
Первая кирха св. Петра появилась ещё в 1704 году, всего через год после основания города. К 1725 году в Петербурге уже были католический костёл, армянская церковь, даже молельный дом для мусульман.
Но это не означало отказа от православия. Напротив — Петербург становился центром новой, реформированной церкви.
Отсутствие патриарха, подчинение Синода государству, строительство Петропавловского собора — выше и современнее традиционных храмов — всё это было частью общего замысла.
Религиозная терпимость здесь сочеталась с государственным контролем над всеми конфессиями.