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Грядки под защитой: три способа использовать чеснок против тли — от кашицы до концентрированного настоя

Опубликовано: 28 мая 2025 15:32
чеснок, тля
Грядки под защитой: три способа использовать чеснок против тли — от кашицы до концентрированного настоя
legion-media.com/Wolfram Steinberg

Простое, доступное и эффективное решение для здорового урожая.

Тля — настоящий бич для садоводов и огородников. Эти мелкие насекомые способны быстро уничтожить урожай, высасывая соки из растений.

Но не стоит отчаиваться — существует простое, доступное и эффективное средство, которое поможет вам спасти свои грядки от нашествия тли.

Речь идет о чесноке — всем известном овоще, обладающем мощными инсектицидными свойствами.

Чеснок — природный инсектицид

Чеснок содержит аллицин — вещество, обладающее сильным запахом и отпугивающим эффектом для многих вредителей, в том числе и для тли.

Кроме того, аллицин обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, что помогает защитить растения от болезней.

Как пишет канал «Идеальный огород», существует несколько способов применения чеснока для борьбы с тлей, каждый из которых эффективен по-своему.

Первый вариант — кашица: экстренная помощь при первых признаках заражения

Этот метод подойдет, когда тля только начинает заражать посевные культуры. Для приготовления кашицы необходимо размять 3-4 зубчика чеснока до состояния пасты.

Далее выложить кашицу у корней зараженных растений. С помощью такого метода можно избавиться не только от тли, но и от муравьев, которые часто разносят этих вредителей по саду и огороду.

Второй вариант — настой с мылом: для обработки зараженных кустов

Этот вариант потребует немного больше времени и усилий, но он более эффективен для обработки уже зараженных насекомыми кустов.

  1. 0,5 кг зубчиков или стрелок чеснока перемолоть в блендере или мясорубке до состояния кашицы.
  2. Дальше в получившуюся массу необходимо залить 2 л горячей воды (не кипятка!) и оставить настаиваться на сутки.
  3. После того, как настой настоится, покрошить туда 50 г хозяйственного мыла (желательно без отдушек) и тщательно перемешать до полного растворения мыла.
  4. Необходимо процедить настой через марлю или сито — нужна только жидкость.
  5. Полученной жидкостью опрыскать уже зараженные насекомыми кусты, особое внимание уделяя нижней стороне листьев, где чаще всего скапливается тля.

Третий вариант — концентрированный настой: для профилактики и борьбы с сильным заражением

Этот вариант является наиболее мощным и эффективным, но требует более длительной подготовки.

Концентрированный настой можно использовать как для профилактики, так и для борьбы с сильным заражением тлей.

  1. 1 кг зубчиков или стрелок чеснока нужно перемолоть до состояния кашицы.
  2. Взять емкость с плотной крышкой (например, стеклянную банку) и залить кашицу 1 л теплой воды.
  3. Держать такой настой необходимо 8-10 дней в темном прохладном месте, периодически перемешивая.
  4. После его нужно процедить через марлю или сито. Получается концентрированный чесночный экстракт.
  5. Для опрыскивания растений необходимо развести 50 мл настоя в ведре воды (10 литров), которая постояла на солнце и прогрелась.
  6. Пульверизатором опрыскиваем верхнюю и нижнюю часть листьев.

Важные советы и рекомендации

  • Для достижения наилучшего результата опрыскивание чесночными настоями рекомендуется проводить вечером, в сухую безветренную погоду.
  • Перед обработкой рекомендуется проверить действие настоя на небольшом участке растения, чтобы убедиться, что он не вызывает ожогов или других негативных реакций.
  • Для профилактики заражения тлей рекомендуется высаживать чеснок рядом с уязвимыми культурами.
  • Повторять обработку чесночными настоями каждые 7-10 дней или после каждого дождя.
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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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