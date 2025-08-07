Дачная контрабанда по-царски: почему петербуржцы возили спички в Репино нелегально

Мало кто знает, что до революции путь к загородному отдыху мог быть сопряжен с неожиданными трудностями — необходимостью провозить самые обычные вещи контрабандой.

Таможня на “Ласточке”

Представьте ситуацию: закуплены все необходимые продукты, включая спички. Но на станции Белоостров в вагон заходят таможенники и изымают все — от спиртного до шашлыка и… спичек. Почему?

Выборгская губерния — другое государство?

Дело в том, что за Белоостровом начиналась Выборгская губерния, входившая в Великое княжество Финляндское.

“Ну и что, скажете вы, ведь Великое княжество Финляндское тоже входило в состав России?!” — пишет блогер Валерий Грачиков.

Действительно, входило. Но таможенные тарифы и правила были разные.

Что нельзя было провозить?

По правилам Финской таможни запрещалось ввозить из России: мясо, чай, сахар, кофе, вино и так далее.

А по правилам Российской таможни не разрешалось провозить в Россию маринованные огурцы и соленые грибы.

«Приказываю оставить без последствий»

Дачники даже писали прошения министру финансов с просьбой зачислить дачный поселок Терийоки (нынешний Зеленогорск) «в пределы Русской территории». Но начальство отвечало так:

«Хорошо или нет установление внутренних границ, но раз оно допущено и закреплено государственными актами, оно до поры до времени не должно быть нарушаемо, даже ради более серьезных интересов, чем грошовые выгоды и удовольствия Терийокских дачников. Приказываю оставить без последствий».

Вот и радовались до революции петербуржцы спичкам, которые удавалось успешно провезти контрабандой.