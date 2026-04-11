Городовой / Полезное / Дачный лайфхак из советского журнала 1988 года: контейнерная высадка томатов – 3 плюса методики из СССР
Дачный лайфхак из советского журнала 1988 года: контейнерная высадка томатов – 3 плюса методики из СССР

Опубликовано: 11 апреля 2026 19:28
 Проверено редакцией
Незаслуженно забытый способ выращивания помидоров

Начитавшись советов из интернета, моя мама решила вспомнить старую советскую школу. На чердаке старого сарая раскопала стопку советских журналов 1987 года и применила несколько методик того времени, описанных в периодике, на практике.

В частности, ее привлек способ, опробованный овощеводом-любителем Н.М. Боромыченко из Ленинградской области еще до развала Советского союза. Речь о контейнерном способе выращивания помидоров.

Какие контейнеры нужны

Уникальный способ садовод придумал сам. Он сваривал контейнеры из отходов армированной пленки. Внешне они были похожи на ведра без дна емкостью примерно 8 л. Верхний диаметр контейнера 23 см, нижний – 17 см, а высота – 22 см.

Лайфхак из СССР

Ранней весной Николай Матвеевич всегда ставил в теплицу баки и бочки с водой. На емкости он выкладывал доски, шириной не менее 18 см. Между досками посередине настила должны быть щели, чтобы тепло от воды ночью поднималось и согревало рассаду, пересаженную в контейнеры. Такой подогрев необходим в первых числах мая.

Рассаду изначально огородник из Ленинградской области выращивал в ящиках. Поскольку она обычно бывает загущена, то к моменту пересадки оказывается слишком вытянувшейся. В этом случае мужчина укладывал стебель рассады в контейнер кольцом и засыпал его землей. Над поверхностью почвы должна остаться лишь верхушка стебля. Засыпанные землей части растения пускают дополнительные корни.

Рассада, установленная в контейнерах над водой, находиттся в теплице до прекращения заморозкой. За это время питательный грунт уплотняется и к моменту пересадки рассады на постоянно место он не высыпается через открытое дно контейнера.

Что делать после высадки

Схема размещения растений – 50 на 70 см. Кусты остаются в контейнерах и после пересадки на постоянно место. Пленочное окружение преследует ряд целей:

  • способствует лучшему развитию куста;
  • не дает воли сорнякам;
  • приводит к минимальному расходу воду при поливах.

При этом контейнеры можно использовать несколько лет.

Ранее портал "Городовой" рассказывал о том, какое удобрение может заменить навоз.

Автор:
Анна Ланская
