Дачный лайфхак из советского журнала 1988 года: контейнерная высадка томатов – 3 плюса методики из СССР

Начитавшись советов из интернета, моя мама решила вспомнить старую советскую школу. На чердаке старого сарая раскопала стопку советских журналов 1987 года и применила несколько методик того времени, описанных в периодике, на практике.
В частности, ее привлек способ, опробованный овощеводом-любителем Н.М. Боромыченко из Ленинградской области еще до развала Советского союза. Речь о контейнерном способе выращивания помидоров.
Какие контейнеры нужны
Уникальный способ садовод придумал сам. Он сваривал контейнеры из отходов армированной пленки. Внешне они были похожи на ведра без дна емкостью примерно 8 л. Верхний диаметр контейнера 23 см, нижний – 17 см, а высота – 22 см.
Лайфхак из СССР
Ранней весной Николай Матвеевич всегда ставил в теплицу баки и бочки с водой. На емкости он выкладывал доски, шириной не менее 18 см. Между досками посередине настила должны быть щели, чтобы тепло от воды ночью поднималось и согревало рассаду, пересаженную в контейнеры. Такой подогрев необходим в первых числах мая.
Рассаду изначально огородник из Ленинградской области выращивал в ящиках. Поскольку она обычно бывает загущена, то к моменту пересадки оказывается слишком вытянувшейся. В этом случае мужчина укладывал стебель рассады в контейнер кольцом и засыпал его землей. Над поверхностью почвы должна остаться лишь верхушка стебля. Засыпанные землей части растения пускают дополнительные корни.
Рассада, установленная в контейнерах над водой, находиттся в теплице до прекращения заморозкой. За это время питательный грунт уплотняется и к моменту пересадки рассады на постоянно место он не высыпается через открытое дно контейнера.
Что делать после высадки
Схема размещения растений – 50 на 70 см. Кусты остаются в контейнерах и после пересадки на постоянно место. Пленочное окружение преследует ряд целей:
- способствует лучшему развитию куста;
- не дает воли сорнякам;
- приводит к минимальному расходу воду при поливах.
При этом контейнеры можно использовать несколько лет.
