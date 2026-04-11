Смешиваем 3 компонента - и навоз больше не нужен: скудная почва станет черноземом, плодородность зашкаливает
Смешиваем 3 компонента - и навоз больше не нужен: скудная почва станет черноземом, плодородность зашкаливает

Опубликовано: 11 апреля 2026 17:55
 Проверено редакцией
Как улучшить состав почвы без навоза

Цены на навоз с каждым годом становятся все выше, из-за чего дачники отказываются использовать его для улучшения почвы на участке. Это удобрение можно заменить и другими составами, которые не будут уступать привычной органике.

Что понадобится

Для улучшения качества грунта обязательно нужен азот, фосфор, калий. Все эти компоненты можно найти в следующей смеси:

  • аммиачная селитра – 20 г;
  • двойной суперфосфат – 20 г;
  • сульфат калия – 15 г.

Такое количество компонентов рассчитывается на 1 квадратный метр почвы. Нарушать дозировку нельзя, иначе это пойдет только во вред. Сухие компоненты необходимо смешать в отдельной емкости. При работе с удобрениями важно использовать перчатки и маску.

Как использовать

Пролейте грядку водой, распределите компоненты по поверхности, после чего прикопайте их. Если этого не сделать, то азот быстро улетучится. Дополнительного внесения влаги не потребуется.

Если недавно был дождь, то увлажнять грунт на начальном этапе также не нужно.

Аммиачная селитра дает быстрый азот, а сульфат калия и двойной суперфосфат обеспечивают грунт остальными питательными веществами. Особенно хорошо использовать указанные компоненты для тяжелых глинистых почв.

Рекомендации:

«Для улучшения почвенной микрофлоры можете использовать компост. Он способствует также рыхлению грунта. Но никогда не применяйте с азотным удобрением известь или доломит. Это приведет к химической реакции, в результате чего произойдет нейтрализация азота».

«Просто оставленные на поверхности гранулы не работают. Минимум — прорыхлить тяпкой, максимум — перекопать на полштыка».

Ранее портал «Городовой» рассказал, чем обеззараживать лук-севок перед весенней посадкой.

Автор:
Полина Аксенова
