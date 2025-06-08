Дело в шляпе? Почему Шапокляк из «Крокодила Гены» получила именно такое имя

Каждый ребенок в СССР знал: если в кадре появляется старушка в черно-белом, с ридикюлем и крысой Ларисой, значит, сейчас будет весело и… немного хулигански.

Шапокляк — одна из самых харизматичных злодеек советской мультипликации, но даже её имя давно стало нарицательным. Что оно означает и почему авторы выбрали именно его?

Шапокляк — это не фамилия. Это... шляпа.

Французское выражение chapeau claque (читается как «шапо-кляк») дословно переводится как «шляпа-хлопок». Именно так назывался складной цилиндр с пружиной, изобретённый в 1823 году французом Антуаном Жибюсом.

Эта модная новинка решала одну вечную проблему мужчин XIX века — куда девать высокий цилиндр в театре, карете, да хоть просто в толпе.

Новая шляпа умела складываться в плоскую таблетку и помещаться под мышкой — как треуголки времён Наполеона. Чтобы снова надеть её на голову, достаточно было встряхнуть или хлопнуть по ней ладонью — раздавался тот самый «кляк», и цилиндр снова вставал в стойку.

От модного аксессуара до образа вредной старушки

Когда художник Леонид Шварцман создавал внешний облик Шапокляк, он отталкивался именно от звучного и редкого слова. Складная шляпа подсказала эстетику — жабо, манжеты, строгая палитра, длинные булавки. Как он сам признавался, немного вдохновился… тёщей.

А автор персонажа Эдуард Успенский признавался, что прообразом характера Шапокляк стала его первая жена — «строгая, вредная, строгая во всех отношениях». Такой получилась и героиня — ехидной, но стильной.

Интересно, что в мультфильме старушка ни разу не появляется в разложенной шляпе. Её складной головной убор, как бы приплюснутый и всегда «в режиме ожидания», стал одной из главных деталей образа. И даже сегодня имя Шапокляк вызывает в памяти образ, а не просто шляпу.

Так что да, Шапокляк — это не просто смешная бабуля из мультика. Это французская мода, театральная находка XIX века и… немного личная драма создателей.