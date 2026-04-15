Демографический тормоз: Петростат ставит точку на 5,6 млн для Петербурга

Опубликовано: 15 апреля 2026 22:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
За последние десять лет численность жителей города увеличилась примерно на 5 процентов.

Население Санкт-Петербурга не превысит 5,6 млн человек к 2036 году. Об этом заявил руководитель Петростата Александр Кукушкин на заседании Законодательного собрания города.

По его словам, этот показатель вряд ли вырастет. За минувшее десятилетие количество петербуржцев выросло примерно на 5%, достигнув 5,6 млн, уточнил Кукушкин.

Однако, согласно оценкам Петростата, в следующие десять лет прирост остановится.

Среди ключевых факторов такой перспективы глава Петростата выделил демографические тенденции: женщин, покидающих репродуктивный возраст, в два раза больше, чем тех, кто в него входит.

Автор:
Юлия Аликова
