Демографический тормоз: Петростат ставит точку на 5,6 млн для Петербурга

Население Санкт-Петербурга не превысит 5,6 млн человек к 2036 году. Об этом заявил руководитель Петростата Александр Кукушкин на заседании Законодательного собрания города.
По его словам, этот показатель вряд ли вырастет. За минувшее десятилетие количество петербуржцев выросло примерно на 5%, достигнув 5,6 млн, уточнил Кукушкин.
Однако, согласно оценкам Петростата, в следующие десять лет прирост остановится.
Среди ключевых факторов такой перспективы глава Петростата выделил демографические тенденции: женщин, покидающих репродуктивный возраст, в два раза больше, чем тех, кто в него входит.