Останки Кутузова и сердце в банке: что произошло 4 сентября в истории Петербурга
Останки Кутузова и сердце в банке: что произошло 4 сентября в истории Петербурга

Опубликовано: 4 сентября 2025 08:02
В этот день произошло много ярких событий.

4 сентября — день, отмеченный в истории Санкт-Петербурга значимыми событиями: от героического спасения «Медного всадника» до драматического выбора балерины Наталии Макаровой.

1775: Чудо у «Медного всадника»

4 сентября 1775 года началась ответственная отливка памятника Петру I, известного как «Медный всадник».

Во время этого процесса произошел форс-мажор: растопленная медь прорвала трубу и стала растекаться.

Этьен Фальконе, автор монумента, вместе с рабочими был вынужден покинуть мастерскую.

Как пишет телеканал "Санкт-Петербург", статую спас мастер Хайлов: он намочил свой армяк водой, обмазал глиной и голыми руками приложил эту заплату к лопнувшей трубе.

Мастер получил ожоги и частично потерял зрение, но его самоотверженность спасла произведение искусства.

1929: Рождение звезды Нины Ургант

4 сентября 1929 года в Луге родилась будущая звезда советского кино и театра, актриса Нина Ургант.

Ее отец, Николай Ургант, был эстонцем, а мать — русской.

1933: Вскрытие гробницы Кутузова

4 сентября 1933 года комиссия, состоящая из представителей Музея истории религии АН СССР и ОГПУ, вскрыла склеп Михаила Кутузова в Казанском соборе.

Внутри был обнаружен цинковый гроб с останками полководца и серебряная банка с его набальзамированным сердцем, что было зафиксировано в специальном акте.

1941: Ленинград под обстрелом

4 сентября 1941 года город Ленинград подвергся первым артиллерийским обстрелам со стороны оккупированного фашистами города Тосно.

1970: Драматический выбор Наталии Макаровой

4 сентября 1970 года прима-балерина Кировского театра Наталия Макарова попросила политического убежища в Англии.

Хотя ей предоставили жилье, надежды на присоединение к труппе Королевского Ковент-Гардена не оправдались.

Позже Макарова стала примой Американского театра балета.

Ксения Пронина
