Останки Кутузова и сердце в банке: что произошло 4 сентября в истории Петербурга

4 сентября — день, отмеченный в истории Санкт-Петербурга значимыми событиями: от героического спасения «Медного всадника» до драматического выбора балерины Наталии Макаровой.
1775: Чудо у «Медного всадника»
4 сентября 1775 года началась ответственная отливка памятника Петру I, известного как «Медный всадник».
Во время этого процесса произошел форс-мажор: растопленная медь прорвала трубу и стала растекаться.
Этьен Фальконе, автор монумента, вместе с рабочими был вынужден покинуть мастерскую.
Как пишет телеканал "Санкт-Петербург", статую спас мастер Хайлов: он намочил свой армяк водой, обмазал глиной и голыми руками приложил эту заплату к лопнувшей трубе.
Мастер получил ожоги и частично потерял зрение, но его самоотверженность спасла произведение искусства.
1929: Рождение звезды Нины Ургант
4 сентября 1929 года в Луге родилась будущая звезда советского кино и театра, актриса Нина Ургант.
Ее отец, Николай Ургант, был эстонцем, а мать — русской.
1933: Вскрытие гробницы Кутузова
4 сентября 1933 года комиссия, состоящая из представителей Музея истории религии АН СССР и ОГПУ, вскрыла склеп Михаила Кутузова в Казанском соборе.
Внутри был обнаружен цинковый гроб с останками полководца и серебряная банка с его набальзамированным сердцем, что было зафиксировано в специальном акте.
1941: Ленинград под обстрелом
4 сентября 1941 года город Ленинград подвергся первым артиллерийским обстрелам со стороны оккупированного фашистами города Тосно.
1970: Драматический выбор Наталии Макаровой
4 сентября 1970 года прима-балерина Кировского театра Наталия Макарова попросила политического убежища в Англии.
Хотя ей предоставили жилье, надежды на присоединение к труппе Королевского Ковент-Гардена не оправдались.
Позже Макарова стала примой Американского театра балета.