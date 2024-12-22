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День рождения и Новый год по одному сценарию — и только в Петербурге: как будет праздновать Михаил Боярский

22 декабря 2024 09:32
День рождения и Новый год по одному сценарию: как будет праздновать Михаил Боярский в Петербурге
День рождения и Новый год по одному сценарию — и только в Петербурге: как будет праздновать Михаил Боярский
Кадр из фильма «Д'артаньян и три мушкетера» (1978)

План не меняется из года в год.

Михаил Боярский — легенда российского кино и эстрады, чей голос и роли знают миллионы. 26 декабря народному артисту РСФСР исполнится 75 лет. Ранее артист рассказывал, как он празднует день рождения, а также делился традициями встречи Нового года.

День рождения актёр уже давно проводит в кругу самых близких. На праздник собираются члены семьи, порой приезжают близкие друзья. Новогодняя ночь, по словам Боярского, тоже проходит дома.

«Это неколебимая традиция», — подчеркивал он в интервью в 2022-м.

Знаменитый д’Артаньян остаётся верен семейным ценностям, предпочитая домашний уют шумным вечеринкам. Этот выбор может удивить тех, кто знает его творчество. Боярский всегда умел закатить пир на весь мир и уйти в отрыв с друзьями. Но с годами артист остепенился.

Фильмы с участием артиста, такие как «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Старший сын» и «Гардемарины, вперёд!», давно стали символами праздничных дней. Как и традиция Боярского встречать Новый год с семьёй, они напоминают, что главное в празднике — это люди, которые рядом.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Михаил БоярскийПраздники
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