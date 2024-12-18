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Как выбрать самое выгодное время для отпуска: советы для петербуржцев

18 декабря 2024 13:32
Денег получите значительно больше: эксперт объяснил, когда петербуржцам лучше всего идти в отпуск
Как выбрать самое выгодное время для отпуска: советы для петербуржцев
Belkin Alexey/ news.ru/ Global Look Press

Есть два момента, на которые стоит обратить внимание.

Планируя отпуск на 2025 год, важно учесть не только погоду и личные предпочтения, но и финансовую выгоду. Оптимальный выбор месяца поможет вам не только отдохнуть, но и сохранить, а иногда даже приумножить бюджет.

По словам эксперта Александра Южалина из сервиса SuperJob, наиболее выгодными являются июль и октябрь. Эти месяцы содержат больше всего рабочих дней, благодаря чему стоимость одного дня ниже, а отпускные выглядят приятнее.

Сентябрь, декабрь и апрель также считаются неплохими вариантами. А вот февраль и май, насыщенные праздниками и выходными, могут оказаться менее привлекательными для сотрудников с фиксированным окладом.

Секрет кроется в расчете зарплаты. В «короткие» месяцы с меньшим количеством рабочих дней стоимость одного дня выше. Уходя в отпуск в такие периоды, вы теряете больше денег. Напротив, месяцы с большим числом рабочих дней, как июль и октябрь, минимизируют эти потери.

Для петербуржцев, планирующих путешествия, особенно выгодными остаются периоды межсезонья. Май и сентябрь подойдут для морских курортов: теплая погода, невысокие цены на жилье и скидки на авиабилеты. Февраль и ноябрь идеальны для поездок в Европу, где меньше туристов, а зимние распродажи добавляют удовольствия.

Как выбрать идеальный месяц?

Выгодный отпуск — это баланс между личными предпочтениями и экономическими факторами. Планируйте поездки в месяцы с большим количеством рабочих дней, чтобы сохранить бюджет, и выбирайте направления, которые подарят максимум удовольствия.

Для петербуржцев, где лето часто короткое, а межсезонье приносит уникальную красоту, такой подход позволит насладиться отдыхом и выгодой одновременно. Пусть ваш отпуск станет источником вдохновения и энергии!

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Автор:
Максакова Яна
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