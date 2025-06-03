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Змеи в волосах и сон на печи: как жили коренные народы под Петербургом в XVIII веке

Опубликовано: 3 июня 2025 19:01
обычаи и традиции коренных народов под Петербургом
Змеи в волосах и сон на печи: как жили коренные народы под Петербургом в XVIII веке
Городовой ру

Необычный быт финно-угорских народов у Невы глазами европейского путешественника XVIII века.

В начале XVIII века берега Невы были заселены финно-угорскими народами — карелами и ингерманландскими финнами. Их уклад жизни, внешний вид и традиции поражали воображение современников, особенно иностранцев, оказавшихся в этих краях.

Одним из таких наблюдателей стал Фридрих Христиан Вебер — ганноверский резидент при русском дворе, оставивший яркие и местами шокирующие описания в своих знаменитых записках «Преображенная Россия» (1714).

Женщины с короткими волосами и необычными украшениями

Вебер с удивлением отмечал, что незамужние женщины финно-угорских деревень ходили с короткими, почти мужскими стрижками, что резко отличало их от привычного европейского представления о женской красоте.

Зимой и летом девушки оставляли головы непокрытыми, а различить их от мужчин, по словам Вебера, было непросто: одна носила полотняные штаны, другая — две накидки крест-накрест вместо кафтана.

Подобные детали подтверждаются и этнографическими исследованиями: традиция коротко стричь волосы сохранялась у ижорских новобрачных вплоть до конца XIX века, а мужская одежда нередко использовалась женщинами при тяжелой работе.

По воскресеньям и в праздничные дни женщины украшали себя ракушками, цепочками, крупными пряжками, мишурой и даже... змеиными головами.

Последнее вызывает вопросы у современных исследователей: возможно, речь шла о тотемных или обережных украшениях, связанных с языческими верованиями, которые в XVIII веке еще сохранялись среди финно-угров.

Яркие, блестящие детали костюма считались обязательным элементом наряда — если на женщине что-то сверкало, значит, она одета «по порядку».

Скромный быт и необычные дома

Вебер описывает крайне скудный быт местных жителей. Даже самые зажиточные крестьяне жили хуже беднейших немецких фермеров. Основу питания составляли черный хлеб, мучная похлебка, клецки и вода; мясо появлялось на столе крайне редко.

Дома строились из бревен, уложенных крест-накрест, с одной большой комнатой. В центре — массивная четырехугольная печь с плоским верхом, служившая одновременно кухней и спальней.

Окна заменяли прорубленные в стенах отверстия, которые закрывались досками, а у более зажиточных появлялись крошечные оконца из слюды или заклеенные бумагой, холстом или свиными пузырями.

Освещение обеспечивали тонкие еловые лучины, которые вставляли в щели или даже держали во рту. Простота быта проявлялась во всем: постелей не было, люди укрывались тряпьем и одеждой, а спали на печи, лавках или досках.

Качели и подвесные кровати

Как пишет sevprostor, особое внимание Вебер уделил устройству детских колыбелей и спальных мест. Младенцев укладывали в длинные короба, подвешенные под потолком на шестах, которые раскачивали, чтобы убаюкать ребенка.

Для взрослых же в доме устраивали своеобразные полати: узкие доски, закрепленные под потолком или подвешенные на веревках.

Несмотря на то что ширина таких досок едва достигала 15–16 дюймов, на них умещалось до двадцати человек, спавших удивительно спокойно и не падавших вниз.

Подобное устройство напоминает верхние полки в поездах или корабельные койки, хотя в более поздних описаниях быта финно-угров люди чаще спали на полу или на печи.

Языческие традиции и влияние времени

Многие необычные детали, отмеченные Вебером, связаны с сохранением языческих обычаев и укорененной архаикой.

Культовые украшения, короткие стрижки, использование мужской одежды женщинами, подвесные кровати — все это составляло часть уникальной культуры финно-угорских народов у Невы.

Несмотря на нарастающее влияние христианства и русских традиций, эти обычаи сохранялись вплоть до XIX века, а некоторые — даже дольше, пусть и в измененном виде.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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