Для повышения яйценоскости несушкам - обязательно: 2 ложки в корм - и яиц тьма-тьмущая, несутся каждый день
Для повышения яйценоскости несушкам - обязательно: 2 ложки в корм - и яиц тьма-тьмущая, несутся каждый день

Опубликовано: 24 апреля 2026 12:53
 Проверено редакцией
Для повышения яйценоскости несушкам - обязательно: 2 ложки в корм - и яиц тьма-тьмущая, несутся каждый день
Для повышения яйценоскости несушкам - обязательно: 2 ложки в корм - и яиц тьма-тьмущая, несутся каждый день
Чем дополнить рацион кур для повышения яйценоскости 

Многие владельцы дачных участков держат кур, рассчитывая на стабильное получение яиц. Однако, реальность порой расходится с ожиданиями, и птицы начинают нестись хуже, чем хотелось бы. Часто причиной такого снижения продуктивности становится несбалансированное питание. К счастью, исправить эту проблему несложно. По словам автора канала "Курочка", достаточно обогатить рацион кур специальными добавками.

Что добавить курам в корм для повышения яйценоскости

Одним из наиболее ценных и любимых лакомств для домашних птиц являются мучные черви. Они крайне богаты белком. Кроме этого, такая добавка служит ценным источником кальция, калия, железа, фосфора, магния и цинка.

Эксперт рекомендует давать каждой курице около двух-трех чайных ложек мучных червей в сутки. Это примерно десять-двенадцать штук. Важно не превышать дозировку. Избыточное употребление мучных червей может привести к ожирению у кур.

Польза свежей зелени

Отличным дополнением к червям станут свежая трава, ботва овощей, листья салата. Все это кладезь витаминов и клетчатки, необходимых для нормального пищеварения и поддержания иммунитета птиц. Весной и летом, когда зелени в изобилии, ее можно давать курам в неограниченных количествах.

Личный опыт птицевода

"Мучные черви - отличная добавка в рацион несушек. Покупаю их в специализированном магазине и даю птицам на протяжении всего года. Весной и летом норму потребления сокращаю в 2 раза", - поделился Виталий из Коломны.

Ранее портал "Городовой" рассказал, что добавить в воду курам для повышения яйценоскости.

Автор:
Татьяна Идулбаева
