До 7 дней свежести: как хранить пасхальные яйца

Варёные яйца в холодильнике можно хранить до недели, не теряя пригодности для еды. Об этом рассказала врач общей практики Елена Павлова в материале РИА «ФедералПресс».
Условия хранения
Специалист рекомендует поддерживать температуру от 0 до +4 °C. При комнатной температуре яйца безопасны максимум 2 часа, а в жару — всего час.
Советы по продлению свежести
После варки яйца стоит сразу охладить в холодной воде и убрать в закрытый контейнер или упаковку. Скорлупа помогает сохранить свежесть и защитить от чужих запахов.
Особенности повреждённых яиц
Если скорлупа треснула, в холодильнике их держат 2–3 дня, а вне его — не дольше 2 часов. При малейшем неприятном запахе или липкости яйца лучше выкинуть.