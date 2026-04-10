Городовой / Город / До 7 дней свежести: как хранить пасхальные яйца
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Эти 5 растений больше никогда не посажу весной: хлопот не оберешься, а урожая с гулькин нос — трата времени Полезное
Какой режим работы колоннады Исаакиевского собора? Вопросы о Петербурге
Советский салат, который сводил с ума отдыхающих в Гаграх: легендарная "Чайка" за 10 минут Полезное
Санкт-Петербург признан самым «ночным» среди городов-миллионников России Город
Сколько часов лететь от Санкт-Петербурга до Дубая? Вопросы о Петербурге
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

До 7 дней свежести: как хранить пасхальные яйца

Опубликовано: 10 апреля 2026 09:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
Если скорлупа повреждена, срок хранения сокращается до 2–3 дней.

Варёные яйца в холодильнике можно хранить до недели, не теряя пригодности для еды. Об этом рассказала врач общей практики Елена Павлова в материале РИА «ФедералПресс».

Условия хранения

Специалист рекомендует поддерживать температуру от 0 до +4 °C. При комнатной температуре яйца безопасны максимум 2 часа, а в жару — всего час.

Советы по продлению свежести

После варки яйца стоит сразу охладить в холодной воде и убрать в закрытый контейнер или упаковку. Скорлупа помогает сохранить свежесть и защитить от чужих запахов.

Особенности повреждённых яиц

Если скорлупа треснула, в холодильнике их держат 2–3 дня, а вне его — не дольше 2 часов. При малейшем неприятном запахе или липкости яйца лучше выкинуть.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью