Городовой / Полезное / Добавляю всего один продукт — и кидаю картофель в духовку: ужин с ароматом копчёностей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Добавляю всего один продукт — и кидаю картофель в духовку: ужин с ароматом копчёностей

Опубликовано: 10 апреля 2026 20:55
 Проверено редакцией
Городовой ру
Отличный способ превратить обычный картофель в эффектное и очень ароматное блюдо.

Это блюдо прекрасно подойдёт как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Рецептом поделися автор Дзен-канала "Совет да еда".

Ингредиенты:

картофель — 4 крупных шт., копчёная свиная грудинка — 250 г, сушёный чеснок — 3 щепотки, сладкая паприка — 3 щепотки, соль — 2 щепотки.

Приготовление:

Сначала очищаю картофель и разрезаю каждый клубень пополам. Посыпаю солью, паприкой и сушёным чесноком, затем поливаю столовой ложкой растительного масла и тщательно перемешиваю.

Копчёную грудинку нарезаю тонкими длинными полосками. На каждый ломтик выкладываю половинку картофеля разрезанной стороной вниз и аккуратно заворачиваю, располагая шов снизу.

Противень выстилаю пергаментом или фольгой, смазываю оставшимся растительным маслом и выкладываю заготовки. Накрываю фольгой и отправляю в разогретую до 200 °C духовку на 35 минут. Затем снимаю фольгу и запекаю ещё 15 минут до румяной корочки.

Готовность проверяю зубочисткой — картофель должен быть мягким, а грудинка — поджаристой и ароматной. Подаю блюдо горячим, при желании посыпаю свежей зеленью.

Примерное время приготовления: 55 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить вкусный соус из укропа к шашлыку.

Автор:
Александр Асташкин
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью