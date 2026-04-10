Добавляю всего один продукт — и кидаю картофель в духовку: ужин с ароматом копчёностей

Это блюдо прекрасно подойдёт как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Рецептом поделися автор Дзен-канала "Совет да еда".
Ингредиенты:
картофель — 4 крупных шт., копчёная свиная грудинка — 250 г, сушёный чеснок — 3 щепотки, сладкая паприка — 3 щепотки, соль — 2 щепотки.
Приготовление:
Сначала очищаю картофель и разрезаю каждый клубень пополам. Посыпаю солью, паприкой и сушёным чесноком, затем поливаю столовой ложкой растительного масла и тщательно перемешиваю.
Копчёную грудинку нарезаю тонкими длинными полосками. На каждый ломтик выкладываю половинку картофеля разрезанной стороной вниз и аккуратно заворачиваю, располагая шов снизу.
Противень выстилаю пергаментом или фольгой, смазываю оставшимся растительным маслом и выкладываю заготовки. Накрываю фольгой и отправляю в разогретую до 200 °C духовку на 35 минут. Затем снимаю фольгу и запекаю ещё 15 минут до румяной корочки.
Готовность проверяю зубочисткой — картофель должен быть мягким, а грудинка — поджаристой и ароматной. Подаю блюдо горячим, при желании посыпаю свежей зеленью.
Примерное время приготовления: 55 минут
