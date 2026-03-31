Дофаминовая ловушка: Почему вечером так хочется сладкого, и как бороться

Информация для тех, кто хочет сбросить вес.

Каждая женщина периодически борется с тягой к сладкому на ночь. Но далеко не все понимают, почему она появляется именно в вечернее время, секрет раскрывают на канале "Красота с умом".

Дело в том, что тяга к сладкому на ночь возникает совсем не от желания вкусно поесть, причина в другом. Таким образом мозг посылает нам сигналы.

Поступающий сахар даёт мозгу лёгкий дофамин, а причина - в нехватке этого гормона в дневное время. Так может происходить, если вы устали, не выспались, испытываете стресс. Организм старается заполнить пробелы, получить пару кусочков шоколада - самое лёгкое, как можно закрыть вопрос.

Но специалисты не советуют пользоваться этим способом, "дофаминовая ловушка", в которой вы оказываетесь, не только не сыграет вам на пользу, но и может добавить лишних килограммов на талии и бёдрах, калории не успеют перейти в полезную форму, израсходоваться, отложатся жиром на нежелательных местах.

Эксперты предлагают несколько вариантов, которые помогут решить ситуацию и не наесться сладкого в вечернее время.

Первое, что можно сделать, - плотно поужинать, тогда организм получит необходимую энергию, не будет "требовать" так яростно сладкого.

Также рекомендуется "обмануть" мозг - выпить стакан чая или воды, через 20 минут тяга к сладкому должна утихнуть.

Можно получить дофамин и без еды - почитать интересную книгу, принять перед сном ванну с пеной, послушать приятную музыку.

Не стоит засиживаться допоздна, если ложиться спать до 23 часов, то вечерние обжорства сладостями сократятся.

