Дофаминовая ловушка: Почему вечером так хочется сладкого, и как бороться
Дофаминовая ловушка: Почему вечером так хочется сладкого, и как бороться

Опубликовано: 31 марта 2026 07:32
 Проверено редакцией
Информация для тех, кто хочет сбросить вес.

Каждая женщина периодически борется с тягой к сладкому на ночь. Но далеко не все понимают, почему она появляется именно в вечернее время, секрет раскрывают на канале "Красота с умом".

Дело в том, что тяга к сладкому на ночь возникает совсем не от желания вкусно поесть, причина в другом. Таким образом мозг посылает нам сигналы.

Поступающий сахар даёт мозгу лёгкий дофамин, а причина - в нехватке этого гормона в дневное время. Так может происходить, если вы устали, не выспались, испытываете стресс. Организм старается заполнить пробелы, получить пару кусочков шоколада - самое лёгкое, как можно закрыть вопрос.

Но специалисты не советуют пользоваться этим способом, "дофаминовая ловушка", в которой вы оказываетесь, не только не сыграет вам на пользу, но и может добавить лишних килограммов на талии и бёдрах, калории не успеют перейти в полезную форму, израсходоваться, отложатся жиром на нежелательных местах.

Эксперты предлагают несколько вариантов, которые помогут решить ситуацию и не наесться сладкого в вечернее время.

Первое, что можно сделать, - плотно поужинать, тогда организм получит необходимую энергию, не будет "требовать" так яростно сладкого.

Также рекомендуется "обмануть" мозг - выпить стакан чая или воды, через 20 минут тяга к сладкому должна утихнуть.

Можно получить дофамин и без еды - почитать интересную книгу, принять перед сном ванну с пеной, послушать приятную музыку.

Не стоит засиживаться допоздна, если ложиться спать до 23 часов, то вечерние обжорства сладостями сократятся.

Ранее издание рассказывало, как можно покрасить яйца на Пасху без покупных красителей.

Автор:
Марина Котова
