Доходило до укусов и унижений: петербурженку отправили за решётку за издевательства над сыном

Опубликовано: 7 ноября 2025 15:34
Global Look Press / Elena Mayorova / Global Look Press

Жительницу Санкт-Петербурга приговорили к трём с половиной годам лишения свободы за жестокое обращение с сыном.

В Ленинском районном суде Санкт-Петербурга завершилось рассмотрение дела, в котором жительницу города признали виновной в истязании своего сына на протяжении трёх лет.

Обвиняемой назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три с половиной года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в сумме 50 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Такое решение суд принял после изучения обстоятельств, связанных с регулярным применением женщиной насилия к сыну.

Следствие установило, что с 21 октября 2021 года по 18 августа 2024 года ребёнок, появившийся на свет в 2013 году, подвергался неоднократным избиениям и другим формам грубого обращения.

Как отмечается в материалах суда, в состоянии алкогольного опьянения мать иногда кусала мальчика, а также позволяла себе резкие высказывания и унижения в его адрес.

Ребёнка оставляли без присмотра, он гулял на улице без тёплой одежды даже в холодное время. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело.

На суде обвиняемая признала вину частично, отметив, что лишь дважды шлёпнула мальчика по ягодицам в воспитательных целях. По словам обвиняемой, остальные инциденты присутствуют из-за оговора со стороны сына и органов опеки.

В итоге женщину отправили в исправительную колонию общего режима и назначили штраф.

Автор:
Юлия Аликова
