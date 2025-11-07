Доходило до укусов и унижений: петербурженку отправили за решётку за издевательства над сыном

В Ленинском районном суде Санкт-Петербурга завершилось рассмотрение дела, в котором жительницу города признали виновной в истязании своего сына на протяжении трёх лет.
Обвиняемой назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три с половиной года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в сумме 50 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Такое решение суд принял после изучения обстоятельств, связанных с регулярным применением женщиной насилия к сыну.
Следствие установило, что с 21 октября 2021 года по 18 августа 2024 года ребёнок, появившийся на свет в 2013 году, подвергался неоднократным избиениям и другим формам грубого обращения.
Как отмечается в материалах суда, в состоянии алкогольного опьянения мать иногда кусала мальчика, а также позволяла себе резкие высказывания и унижения в его адрес.
Ребёнка оставляли без присмотра, он гулял на улице без тёплой одежды даже в холодное время. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело.
На суде обвиняемая признала вину частично, отметив, что лишь дважды шлёпнула мальчика по ягодицам в воспитательных целях. По словам обвиняемой, остальные инциденты присутствуют из-за оговора со стороны сына и органов опеки.
В итоге женщину отправили в исправительную колонию общего режима и назначили штраф.