Доходный и охраняемый: дом на углу Кронверкской и Большой Пушкарской стал памятником

С 1937 по 1941 год в этом доме проживал Дмитрий Шостакович, где он создал свою 7-ю симфонию.

Доходный дом, построенный по заказу Первого Российского страхового общества и расположенный на пересечении Кронверкской улицы и Большой Пушкарской, официально признан памятником регионального значения, сообщает КГИОП.

Присвоение нового статуса произошло недавно и стало значимым событием для города.

В начале XX века страховое общество приобрело два соседних участка на Каменноостровском проспекте, где находились небольшие дома.

Работу над проектом поручили постоянному архитектору компании Юлию Бенуа, а основу составили эскизы Леонтия Бенуа и Александра Гунста.

Возведение здания заняло два года и завершилось к 1914 году. Масштабное строение заняло значительную площадь и включало фасадные корпуса вдоль сразу трёх улиц: Каменноостровского проспекта, Кронверкской и Большой Пушкарской.

В начале прошлого века этот жилой комплекс был самым крупным в Петербурге. Для своего времени дом был оборудован всеми современными удобствами и инженерными системами.

До революционных событий 1917 года часть помещений на Кронверкской занимали не только жилые квартиры, но и сразу три лазарета, а также контора исследований по строительству Арало-Каспийской железной дороги.

После 1917 года страховое общество прекратило существование, а его имущество было национализировано. Многие помещения стали коммунальными квартирами, отдельные жилплощади заняли члены партийных организаций.

С 1918 года здесь проживал видный деятель революционного движения Эйно Рахья вместе с группой финских коммунистов.

Позже в доме жили руководители города, среди них: председатели Ленсовета Иван Кодацкий, Алексей Кузнецов, Пётр Попков. Во время Великой Отечественной войны здесь находился командующий Ленинградским фронтом Леонид Говоров.

Памятный дом связан с именами ряда выдающихся личностей культуры. В 1937—1941 годах в одной из квартир жил композитор Дмитрий Шостакович; именно здесь он работал над созданием своей знаменитой седьмой симфонии.

С 1957 до конца жизни в 1971 году здесь проживал поэт Александр Прокофьев, занимавшийся также журналистикой и работавший военным корреспондентом.

По сей день здание выполняет роль жилого дома, сохраняя историческую функцию. Оно продолжает оставаться местом притяжения для людей, ценящих атмосферу старого Петербурга.