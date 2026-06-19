Долгоносик «склеит ласты»: агроном Давыдова назвала методы борьбы — урожай клубники побьет рекорды

На клубничных кустах активно созревают ягоды. И садоводы вынуждены защищать свой урожай в непрерывной борьбе с различными вредителями, включая слизней и долгоносиков. Они с удовольствием лакомятся сочными ягодами, выращенными с большим усердием.
Эксперт в области садоводства, Ксения Давыдова, дала рекомендации по защите урожая от долгоносиков.
Как бороться с вредителем
По словам специалиста, существует несколько методов борьбы с вредителями. Один из них — барьерный, который предполагает укрытие посадок защитным материалом.
Также существуют химические методы борьбы с долгоносиками. Недостатком этих методов является потенциальный вред для пчел, опыляющих растения. Кроме того, химические препараты следует применять только на ранних стадиях вегетации, до формирования цветоносов.
Третий, и, возможно, наиболее эффективный метод — это обработка биологическими препаратами и использование народных средств.
К числу таких методов относятся опудривание золой или опрыскивание раствором зеленого мыла. Кроме того, высокоэффективными показали себя препараты «Битоксибациллин» и «Лепидоцид», которые являются абсолютно безопасными для пчел и человека.
Ранее мы рассказали о преимуществах горячей мульчи.