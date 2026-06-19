Долгоносик «склеит ласты»: агроном Давыдова назвала методы борьбы — урожай клубники побьет рекорды

Новости по теме

Кто знает секрет, всегда с урожаем: 400 г на 10 л - долгоносик носа не сунет, сочная клубника достанется только вам

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Всего 2 порошка весной - и клубника под надежной защитой: долгоносики и слизни точно не сунутся - без вреда для урожая

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Не сорта свеклы, а "скорострелы": завалят урожаем уже в первой половине лета – выбор агронома Ксении Давыдовой

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По 25 клубней с куста - не предел: собираю урожай картофеля тоннами - 2 сорта-рекордсмена, дают урожай даже в "бетоне"

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Как избавиться от муравьев, тли и слизней: 3 правила от агронома Давыдовой

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