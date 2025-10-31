Городовой / Город / Доллар по 50: ЦБ объяснил, при каком условии это возможно
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Звездный» со странным привкусом: отравление студентов в столовой привлекло внимание Бастрыкина Город
«Единственный»: Набоков так любил этот дом в Петербурге, что не изменял ему всю жизнь Город
«Роса» бросает вызов: российское приложение для переписки идет в схватку с MAX за каждого пользователя Город
В какое время дня нельзя заглядывать в глаза сфинксам на Университетской набережной? Город
Цена вопроса: бесплатные туалеты Петербурга подорожали почти на четверть Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Достопримечательности Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Доллар по 50: ЦБ объяснил, при каком условии это возможно

Опубликовано: 31 октября 2025 14:23
Доллар по 50: ЦБ объяснил, при каком условии это возможно
Доллар по 50: ЦБ объяснил, при каком условии это возможно
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

Рубль укрепится в случае утраты контроля над инфляцией в Соединённых Штатах.

Советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов допустил возможность укрепления курса рубля до 50 рублей за доллар. Такое развитие событий, по его словам, возможно при условии потери контроля над инфляцией в США, сообщает ТАСС.

Тремасов подчеркнул: если в США появится устойчивая и значительная инфляция, а на территории России удастся сохранить ценовую стабильность, российская валюта начнёт укрепляться относительно доллара.

В отличие от прогнозов, зависящих только от внутренней экономики, в данном случае многое будет обусловлено американской финансовой ситуацией.

По его словам, курс может принять любое значение в зависимости от размера инфляции по ту сторону океана.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство Центробанка предпринимает усилия, чтобы избежать повторения экономических трудностей, подобных тем, что наблюдались в стране в 90-е годы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью