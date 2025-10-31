Доллар по 50: ЦБ объяснил, при каком условии это возможно

Советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов допустил возможность укрепления курса рубля до 50 рублей за доллар. Такое развитие событий, по его словам, возможно при условии потери контроля над инфляцией в США, сообщает ТАСС.
Тремасов подчеркнул: если в США появится устойчивая и значительная инфляция, а на территории России удастся сохранить ценовую стабильность, российская валюта начнёт укрепляться относительно доллара.
В отличие от прогнозов, зависящих только от внутренней экономики, в данном случае многое будет обусловлено американской финансовой ситуацией.
По его словам, курс может принять любое значение в зависимости от размера инфляции по ту сторону океана.
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство Центробанка предпринимает усилия, чтобы избежать повторения экономических трудностей, подобных тем, что наблюдались в стране в 90-е годы.