Дом для животных в центре Петербурга: почему символом Ленинградского зоопарка являются белые медведи

Ленинградский зоопарк не трудно найти, он находится в самом центре Петербурга и это место для него сложилось исторически. Он существует тут более полутора столетий, а в годы войны продолжал работать. Выдающаяся знаменитость зоопарка — это белая медведица. Именно здесь северные животные почувствовали себя как дома.

Как все началось

История Ленинградского зоопарка начинается в далёком 1865 году, когда голландская семья Гебгардтов открыла в Александровском парке частный зверинец. Это был один из первых зоосадов в России, где можно было увидеть львов, тигров, медведей, экзотических птиц и даже слонов. Зоопарк менял владельцев, но всегда оставался любимым видом для горожан, сообщает сайт Горбилет.

Война и блокада — испытание на прочность

Самым трудным временем в истории зоопарка стала Великая Отечественная война. Несмотря на блокаду, голод, бомбежки и холод, сотрудники не оставили своих подопечных. Они жили рядом с животными, ухаживали за ними, делали все возможное, чтобы сохранить коллекцию. Зоопарк даже продолжал работать, он закрывался только зимой 1941-1942 годов. В память о подвиге сотрудников зоопарка так и оставили ему название навсегда – Ленинградский.

Белая медведица символ — зоопарка и северной природы

Особое место в сердце зоопарка занимает белая медведица. С самого начала в Петербургском зоосаде появлялись белые медведи — редкие и капризные животные, требующие особых условий. Ленинградский зоопарк стал первым в мире, где с 1932 года удалось добиться регулярного размножения белых медведей — за это время родилось более сотни медвежат. Это уникальное достижение связано с тем, что зоопарк находится на севере и может создать для них максимально приближенные к природным условиям. Белый медведь стал настоящим символом зоопарка и украшает его эмблему.

Современный зоопарк — маленький мир животных

Сегодня Ленинградский зоопарк — это уютное место, где обитает более 3700 животных и 640 регистров. Здесь можно увидеть не только северных мишек, но и капибар, экзотических птиц, грызунов, рептилий, жирафа, львов и многих других. Для детей и взрослых проводятся экскурсии, мастер-классы, шоу и лекции, которые помогают лучше понять и полюбить природу.

Как добраться и что учитывать при посещении

Зоопарк находится в самом центре Петербурга, рядом со станциями метро «Спортивная» и «Горьковская». Совет для посетителей — не кормить животных самостоятельно и брать с собой зонт, с его помощью можно укрыться не только от дождя, но и от солнца.