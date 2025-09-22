Городовой / Город / Дом офицеров в Петербурге: русский стиль, громкие процессы и память города
Дом офицеров в Петербурге: русский стиль, громкие процессы и память города

Опубликовано: 22 сентября 2025 16:45
Дом офицеров
Дом офицеров в Петербурге: русский стиль, громкие процессы и память города
Городовой ру

Здание на Литейном хранит историю от империи до XX века.

Ещё в начале XIX века на углу Кирочной и Литейного располагалась приёмная графа Аракчеева, а фактически — канцелярия императора. Позднее место стало символически связано с военной и административной жизнью Петербурга.

Русский стиль и офицерское собрание

Современное здание построили в 1895–1898 годах по проекту архитекторов Вильгельма Гаугера и Александра Донченко. Первоначальный вариант принадлежал Александру фон Гогену и Модесту Иванову, а строительством руководил военный инженер Н. В. Смирнов.

Здание выполнено в русском стиле специально для Офицерского собрания, учреждённого Николаем II весной 1898 года.

После революции

С приходом советской власти Дом офицеров переименовали в Дом Красной армии. В XX веке он стал не только культурным и административным центром военной жизни, но и местом драматических событий.

Ленинградское дело

В сентябре 1950 года именно здесь прошёл громкий процесс по "Ленинградскому делу" — одной из самых трагических страниц в истории города середины XX века.

Военная коллегия Верховного суда СССР вынесла тогда суровые приговоры: шесть смертных казней и многолетние сроки заключения. Спустя три года здесь же состоялся суд уже над организаторами процесса.

Дом офицеров сегодня

Сегодня здание на Литейном продолжает военную традицию. Здесь размещается Музей истории войск Западного военного округа, библиотека и совет ветеранов Дороги жизни.

Дом офицеров остаётся местом памяти и частью культурного ландшафта Петербурга.

Елизавета Астахова
Город
