Дом с драконами и Маяковский во дворе: истории Зверинской улицы Петербурга

Скромная по длине, но богатая историей: Зверинская улица хранит память о старом зверинце, о поэтах авангарда и даже о кованых драконах на фасадах.

Название и происхождение

Своё современное имя Зверинская улица получила 5 марта 1871 года — по зверинцу, Зоологическому саду, открытому здесь ещё в 1865 году.

До этого более ста лет улица носила другое имя — Большая Никольская (с 1732 года), по приделу Николая Чудотворца в церкви Успения на Мокруше. Храм давно перестроен в Князь-Владимирский собор, но след в топонимике остался.

Дома и легенды улицы

Зверинская улица невелика, но каждый её дом будто рассказывает отдельную историю.

Дом № 2/5 — доходный дом Чубакова. Здесь с 1922 по 1944 год жил поэт Николай Тихонов. В его квартире собирались Владимир Маяковский, Ольга Берггольц и другие литераторы. Об этом напоминает мемориальная доска, установленная в 1981 году.

Дом № 17-б, известный как "дом с драконами", украшен коваными фантастическими зверями — редкая деталь для Петербурга, добавляющая улице нотку сказочности.

Дом № 4 же связан с наукой: здесь жил известный советский зоолог и генетик Юрий Филипченко.

Атмосфера улицы

Зверинская улица застроена преимущественно в конце XIX — начале XX века. Модерн, эклектика, изящные фасады и кованые балконы создают цельный исторический облик.

Особенность планировки улицы — её ориентация на шпиль Петропавловского собора. Гуляя по Зверинской, словно идёшь прямо к этой высоте, которая всегда была главным ориентиром Петроградской стороны.