Дома построенные сверху вниз, вокзал и старинная дача: куда пойти от станции метро «Ладожская»

Много интересных мест и достопримечательностей Петербурга можно найти, выйдя не в центре города, а на любой станции метро.
И сегодня мы отправляемся в восточную часть Северной столицы, в Красногвардейский район. Именно там находится Ладожкий вокзал и площадь Фаберже.
Вокзал и площадь
Экскурсовод Дмитрий Рыпин предложил «Городовому» пройтись по главным достопримечательностям рядом со станцией метро.
«Начнем с вокзала, он интересный. Он транзитный, наверху есть парковка для машин, внизу — пригородные поезда, между ними эскалаторы, турникеты. Вокзал интересен, но не очень удобен, к нему нужно привыкнуть, тогда он покажется почти родным. Далее модно пойти на площадь Фаберже, чтобы посмотреть на красивейший памятник ювелиру, установленный к его 150-летию. Там есть бизнес-центр, в котором, кроме офисов компаний и производственных площадок, находятся и шикарные ювелирные магазины», — рассказывает эксперт.
Дом, построенный по необычной технологии
На улице Магнитогорской есть несколько интересных домов, один из них является настоящим экспериментом советского времени.
Здание сооружалось сверху вниз, то есть строители начинали с последнего этажа. Это было придумано для того, что строить без башенных кранов, которые были в дефиците.
«Но проект оказался и сложным и экспериментальным. Жалко, что эти дома уникального советского строения будут снесены. Как минимум два дома были сделаны таким образом, и там они и сейчас есть. Очень интересный район, конечно, на фоне современных домов смотрится жутко, но это наша эпоха жизни», — отмечает экскурсовод.
Усадьба Безобразовых
Это одна из самых старых и известных дач. Эта усадьба пережила много перемен, она называлась по-разному: Гавриловка, Екатерининское, дача Бутурлиной.
Современный вид усадьба приобрела в конце XVIII века. Тогда ее перестроили по проекту знаменитого архитектора Джакомо Кваренги для семьи Донауровых. Позже усадьба меняла хозяев, и в XIX веке ей владели Безобразовы.
«Во время Первой мировой войны усадьба была в упадке. Один из Безобразовых отдал ее под полигон для пороха, детскую мастерскую, здание менялось. Советская власть ему не дала ни величия, ни развала. Это были и склады, и коровник, и общежития, и лесозаводы. Что-то пропало, парка не осталось. Сейчас посмотреть наружи на усадьбу можно. Внутри должны были провести реставрацию», — рассказал эксперт.