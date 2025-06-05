Дома построенные сверху вниз, вокзал и старинная дача: куда пойти от станции метро «Ладожская»

Недалеко от станции подземки есть район, который строили при помощи экспериментального метода, чтобы не применять башенные краны.

Много интересных мест и достопримечательностей Петербурга можно найти, выйдя не в центре города, а на любой станции метро.

И сегодня мы отправляемся в восточную часть Северной столицы, в Красногвардейский район. Именно там находится Ладожкий вокзал и площадь Фаберже.

Вокзал и площадь

Экскурсовод Дмитрий Рыпин предложил «Городовому» пройтись по главным достопримечательностям рядом со станцией метро.

«Начнем с вокзала, он интересный. Он транзитный, наверху есть парковка для машин, внизу — пригородные поезда, между ними эскалаторы, турникеты. Вокзал интересен, но не очень удобен, к нему нужно привыкнуть, тогда он покажется почти родным. Далее модно пойти на площадь Фаберже, чтобы посмотреть на красивейший памятник ювелиру, установленный к его 150-летию. Там есть бизнес-центр, в котором, кроме офисов компаний и производственных площадок, находятся и шикарные ювелирные магазины», — рассказывает эксперт.

Дом, построенный по необычной технологии

На улице Магнитогорской есть несколько интересных домов, один из них является настоящим экспериментом советского времени.

Здание сооружалось сверху вниз, то есть строители начинали с последнего этажа. Это было придумано для того, что строить без башенных кранов, которые были в дефиците.

«Но проект оказался и сложным и экспериментальным. Жалко, что эти дома уникального советского строения будут снесены. Как минимум два дома были сделаны таким образом, и там они и сейчас есть. Очень интересный район, конечно, на фоне современных домов смотрится жутко, но это наша эпоха жизни», — отмечает экскурсовод.

Усадьба Безобразовых

Это одна из самых старых и известных дач. Эта усадьба пережила много перемен, она называлась по-разному: Гавриловка, Екатерининское, дача Бутурлиной.

Современный вид усадьба приобрела в конце XVIII века. Тогда ее перестроили по проекту знаменитого архитектора Джакомо Кваренги для семьи Донауровых. Позже усадьба меняла хозяев, и в XIX веке ей владели Безобразовы.