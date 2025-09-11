Каникулы без сюрпризов: даты отдыха в школах на учебный год 2025/2026

Каждый новый учебный год у школьников и их родителей появляется вопрос — когда будут каникулы и сколько продлятся перерывы в учебе.
В 2025/2026 году расписание отдыха для школьников свои имеет особенности и важные нюансы.
Как устроен учебный год и каникулы
В России школы самостоятельно устанавливают даты каникул, но обычно ориентируются на рекомендации Министерства образования, пишет РБК.
Поэтому в разных школах даже одного города даты отдыха могут немного отличаться. Точные графики обычно публикуют не позднее сентября.
Чаще всего в школах действует четвертная система — учебный год делится на 4 части (четверти), а между ними есть каникулы.
Есть и другая система — триместровая или модульная. В ней каникулы короче и чаще, например, одна неделя отдыха после примерно пяти учебных недель.
Какие даты рекомендует Минпросвещения
|Дата
|Пояснение
|С 25 октября по 2 ноября 2025
|Часто этот отдых дополнен праздничными днями, например, 4 ноября — День народного единства. Вместе с выходными получается хороший длинный перерыв.
|С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026
|Это новогодние и рождественские праздники, которые дают детям возможность хорошо отдохнуть после первой половины учебного года.
|С 28 марта по 5 апреля 2026
|Это время, когда часто проводят школьные экскурсии или просто отдыхают перед итоговой частью учебного года.
|с 27 мая по 31 августа 2026
|Здесь уже старшеклассники могут иметь индивидуальное расписание из-за экзаменов.
Для первоклассников дополнительно советуют выделять неделю отдыха в феврале (с 16 по 22 февраля 2026 года), чтобы маленькие школьники смогли немного передохнуть во время третьей четверти.
Особенности модульной (триместровой) системы
В московских школах и некоторых других регионах используют модульную систему обучения. Для нее министерство рекомендует дробные и частые каникулы:
-
4–12 октября 2025
-
15–23 ноября 2025
-
31 декабря 2025 – 11 января 2026
-
21 февраля – 1 марта 2026
-
28 марта – 4 апреля 2026
Все эти даты тоже ориентировочные, и в каждой школе их могут немного корректировать, пишет Газета.ру.
Праздничные дни в учебном году
Кроме классических школьных каникул, дети отдыхают и в государственные выходные дни. В 2025/2026 году среди таких:
-
4 ноября — День народного единства
-
23 февраля — День защитника Отечества
-
8 марта — Международный женский день
-
1 мая — День весны и труда
-
9 мая — День Победы
Праздничные выходные обычно добавляются к каникульным дням, что делает отдых длиннее, отмечает Фонтанка.