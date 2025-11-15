Городовой / Город / «Дорогое» знакомство на Петроградке: драчливый мигрант оставил студента без 55 тысяч
«Дорогое» знакомство на Петроградке: драчливый мигрант оставил студента без 55 тысяч

Опубликовано: 15 ноября 2025 17:09
Городовой ру

На Большой Пушкарской улице задержали мужчину, подозреваемого в ограблении студента.

В Петроградском районе задержан мужчина, который подозревается в ограблении студента колледжа на Большой Пушкарской улице. По версии следствия, поздним вечером 12 ноября 18-летний молодой человек подвергся нападению: злоумышленник с применением силы отобрал у него сумку. После этого нападавший проследовал за пострадавшим до его жилища, где забрал из квартиры куртку.

Общая сумма ущерба для студента составила 55 тысяч рублей. Подозреваемого, которому 25 лет, задержали вечером 14 ноября на территории Васильевского острова. О задержании сообщили в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 161 части 2 российского уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за грабёж. На данный момент идёт уточнение всех обстоятельств произошедшего. По данным полиции, следствие продолжает свою работу.

Автор:
Юлия Аликова
