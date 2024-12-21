Достались в наследство от финнов: архитектурные шедевры Петербурга и Ленобласти

Чтобы насладиться лучшими примерами финского функционализма 1930-х годов, не нужно ехать далеко. Достаточно посетить Выборг и Сортавалу — города с богатой историей и наследием финской архитектуры. Эти территории до 1944 года принадлежали Финляндии, что объясняет их уникальный облик. В статье мы расскажем о восьми зданиях, которые стоит увидеть.
1. Библиотека в Выборге
Архитектор: Алвар Аалто, 1933–1935
Знаменитая библиотека — визитная карточка Выборга и один из шедевров Алвара Аалто. Это место любят не только ценители архитектуры, но и дизайнеры мебели. Здесь можно увидеть культовые предметы Artek, компании, основанной самим Аалто. Название бренда, кстати, объединяет слова «art» (искусство) и «technology» (технология).
2. Кирха в поселке Озерское
Архитектор: Вяйне Кейнянен, 1934–1935
Финский функционализм удивителен тем, что даже храмы строились в этом стиле. Кирха в Вуоксенранте (ныне Озерское) — яркий пример: простые формы, минимум декора, но при этом здание сохраняет торжественную строгость. Сегодня храм не действует, но остаётся одним из интереснейших образцов архитектуры.
3. Фабрика кексов и кренделей в Выборге
Архитектор: Арви Ростила, 1937–1938
Бывшая фабрика кексов и кренделей — ещё одно воплощение финского «белого» функционализма. Первоначально её фасад был светлым, но позже его покрасили в розовый цвет, что изменило восприятие здания. Тем не менее фабрика остаётся важным примером индустриальной архитектуры.
4. Выборгский архив
Архитектор: Уно Ульберг, 1933
Выборгский архив, на первый взгляд, кажется неприметным. Однако его лаконичный облик — осознанный отход архитектора от национального романтизма к строгому функционализму. Это здание — образец архитектуры, где форма строго подчинена функции.
5. Автовокзал Сортавалы
Архитектор: Уно Ульберг, 1935
Автовокзал в Сортавале когда-то выглядел ультрасовременно. Сегодня его состояние далеко от идеального, но архитектурные черты всё ещё читаются. Мечта многих — превратить его в культурное пространство, сохранив дух 1930-х.
6. Мельница и зернохранилище в Выборге
Архитектор: Эркки Хуттунен, 1930–1932
Это здание воплощает знаменитое финское слово «сису» — дух стойкости и упорства. Лаконичная и массивная постройка привлекает внимание своим сочетанием брутальности и изящества.
7. Водонапорная башня в Выборге
Архитектор: Вяйно Кейнянен, 1930
Когда-то эта башня была частью городской инфраструктуры, а сегодня она пустует. Её массивный краснокирпичный фасад напоминает о промышленной мощи Финляндии в первой половине XX века.
8. Дом страховой компании Karjala в Выборге
Архитектор: Олли Пеюрю, 1939–1943
На первый взгляд, это обычный жилой дом, но стоит приглядеться — и функционалистские черты становятся очевидными. Последнее здание, построенное в финском Выборге, оборудовали лифтами, прачечной и даже подземной парковкой. Уютная гостиная с камином располагалась прямо в доме.
Почему это важно
Каждое из этих зданий отражает дух своей эпохи, а также принципы функционализма: строгость форм, удобство использования и уважение к окружающей среде. Эти шедевры находятся совсем рядом с Петербургом, и поездка к ним обещает быть настоящим культурным открытием.