Достались в наследство от финнов: архитектурные шедевры Петербурга и Ленобласти

Чтобы насладиться лучшими примерами финского функционализма 1930-х годов, не нужно ехать далеко. Достаточно посетить Выборг и Сортавалу — города с богатой историей и наследием финской архитектуры. Эти территории до 1944 года принадлежали Финляндии, что объясняет их уникальный облик. В статье мы расскажем о восьми зданиях, которые стоит увидеть.

1. Библиотека в Выборге

Архитектор: Алвар Аалто, 1933–1935

Знаменитая библиотека — визитная карточка Выборга и один из шедевров Алвара Аалто. Это место любят не только ценители архитектуры, но и дизайнеры мебели. Здесь можно увидеть культовые предметы Artek, компании, основанной самим Аалто. Название бренда, кстати, объединяет слова «art» (искусство) и «technology» (технология).

2. Кирха в поселке Озерское

Архитектор: Вяйне Кейнянен, 1934–1935

Финский функционализм удивителен тем, что даже храмы строились в этом стиле. Кирха в Вуоксенранте (ныне Озерское) — яркий пример: простые формы, минимум декора, но при этом здание сохраняет торжественную строгость. Сегодня храм не действует, но остаётся одним из интереснейших образцов архитектуры.

3. Фабрика кексов и кренделей в Выборге

Архитектор: Арви Ростила, 1937–1938

Бывшая фабрика кексов и кренделей — ещё одно воплощение финского «белого» функционализма. Первоначально её фасад был светлым, но позже его покрасили в розовый цвет, что изменило восприятие здания. Тем не менее фабрика остаётся важным примером индустриальной архитектуры.

4. Выборгский архив

Архитектор: Уно Ульберг, 1933

Выборгский архив, на первый взгляд, кажется неприметным. Однако его лаконичный облик — осознанный отход архитектора от национального романтизма к строгому функционализму. Это здание — образец архитектуры, где форма строго подчинена функции.

5. Автовокзал Сортавалы

Архитектор: Уно Ульберг, 1935

Автовокзал в Сортавале когда-то выглядел ультрасовременно. Сегодня его состояние далеко от идеального, но архитектурные черты всё ещё читаются. Мечта многих — превратить его в культурное пространство, сохранив дух 1930-х.

6. Мельница и зернохранилище в Выборге

Архитектор: Эркки Хуттунен, 1930–1932

Это здание воплощает знаменитое финское слово «сису» — дух стойкости и упорства. Лаконичная и массивная постройка привлекает внимание своим сочетанием брутальности и изящества.

7. Водонапорная башня в Выборге

Архитектор: Вяйно Кейнянен, 1930

Когда-то эта башня была частью городской инфраструктуры, а сегодня она пустует. Её массивный краснокирпичный фасад напоминает о промышленной мощи Финляндии в первой половине XX века.

8. Дом страховой компании Karjala в Выборге

Архитектор: Олли Пеюрю, 1939–1943

На первый взгляд, это обычный жилой дом, но стоит приглядеться — и функционалистские черты становятся очевидными. Последнее здание, построенное в финском Выборге, оборудовали лифтами, прачечной и даже подземной парковкой. Уютная гостиная с камином располагалась прямо в доме.

Почему это важно

Каждое из этих зданий отражает дух своей эпохи, а также принципы функционализма: строгость форм, удобство использования и уважение к окружающей среде. Эти шедевры находятся совсем рядом с Петербургом, и поездка к ним обещает быть настоящим культурным открытием.