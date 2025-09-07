Городовой / Общество / Доставайте чемодан с антресоли: эти 5 вещей из 90-х снова в моде
Доставайте чемодан с антресоли: эти 5 вещей из 90-х снова в моде

Опубликовано: 7 сентября 2025 10:01
модник
Доставайте чемодан с антресоли: эти 5 вещей из 90-х снова в моде
Фото: Городовой.ру

Винтаж особо ценится, но можно и купить новые вещи под старину.

Мода действительно движется по спирали, но не все тренды возвращаются в первозданном виде. Однако есть исключения — стильные находки из девяностых, которые и сегодня смотрятся свежо и современно.

1. Тотал-лук в черном

В девяностых черный был королем цвета, отмечает автор Дзен-канала Modnaya Plushka.

Монохромные черные образы тогда считались ультрамодными, и сегодня они снова на пике популярности. Этой осенью 2025 года черный цвет снова в лидерах, так что можно смело собирать полностью темные комплекты — это выглядит дорого и вне времени.

2. Кожанка-оверсайз

Свободная кожаная куртка с минимумом фурнитуры — бессмертная классика. Если найдете винтажную модель из слегка потертой кожи, считайте, что вам повезло: гранжевая эстетика девяностых в моде снова.

А для более строгих образов можно выбрать кожаный пиджак — это инвестиция на годы.

3. Узкие джинсы Slim Fit

После долгого господства оверсайза дизайнеры возвращают моду на узкие силуэты. Slim-джинсы вытягивают фигуру и выглядят невероятно стильно. В девяностых их носили в темно-синих, голубых и черных оттенках — и именно эти модели снова актуальны.

4. Джинсовка

Джинсовая куртка — символ девяностых, и сейчас она переживает второе рождение. Лучше выбирать модели свободного кроя или оверсайз — это мгновенно создаёт правильную «отсылку к эпохе».

5. Вязаные кардиганы

Длинные и короткие, плотные и тонкие — кардиганы были настоящим хитом девяностых и снова вернулись в гардеробы. Минималистичные укороченные модели смотрятся свежо, а удлинённые варианты можно смело сочетать с современными базовыми вещами, чтобы избежать эффекта «тётушки».

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
