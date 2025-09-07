Доставайте чемодан с антресоли: эти 5 вещей из 90-х снова в моде

Мода действительно движется по спирали, но не все тренды возвращаются в первозданном виде. Однако есть исключения — стильные находки из девяностых, которые и сегодня смотрятся свежо и современно.
1. Тотал-лук в черном
В девяностых черный был королем цвета, отмечает автор Дзен-канала Modnaya Plushka.
Монохромные черные образы тогда считались ультрамодными, и сегодня они снова на пике популярности. Этой осенью 2025 года черный цвет снова в лидерах, так что можно смело собирать полностью темные комплекты — это выглядит дорого и вне времени.
2. Кожанка-оверсайз
Свободная кожаная куртка с минимумом фурнитуры — бессмертная классика. Если найдете винтажную модель из слегка потертой кожи, считайте, что вам повезло: гранжевая эстетика девяностых в моде снова.
А для более строгих образов можно выбрать кожаный пиджак — это инвестиция на годы.
3. Узкие джинсы Slim Fit
После долгого господства оверсайза дизайнеры возвращают моду на узкие силуэты. Slim-джинсы вытягивают фигуру и выглядят невероятно стильно. В девяностых их носили в темно-синих, голубых и черных оттенках — и именно эти модели снова актуальны.
4. Джинсовка
Джинсовая куртка — символ девяностых, и сейчас она переживает второе рождение. Лучше выбирать модели свободного кроя или оверсайз — это мгновенно создаёт правильную «отсылку к эпохе».
5. Вязаные кардиганы
Длинные и короткие, плотные и тонкие — кардиганы были настоящим хитом девяностых и снова вернулись в гардеробы. Минималистичные укороченные модели смотрятся свежо, а удлинённые варианты можно смело сочетать с современными базовыми вещами, чтобы избежать эффекта «тётушки».