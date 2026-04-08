Древнейший город 862 года на берегу озера: поражает средневековой крепостью и потрясающей природой

Что посмотреть в одном из древнейших городов Псковской области

В последние годы российские путешественники все чаще выбирают в качестве туристических направлений древнейшие города России. И здесь действительно есть что посмотреть: старинные здания, средневековые крепости, мистическая атмосфера... Ни один пляж не сравнится с ощущением, будто ты перенесся на несколько веков назад и стал частью средневековой культуры. Именно таким представляется и город Изборск, который расположен в Печорском районе Псковской области России.

Вообще трудно сказать, деревня это или город. Да в целом и не важно, ведь региональный статус - это всего лишь формальность. А на практике это удивительный населенный пункт, который с каждым годом встречает все большее количество туристов.

Изборская крепость, возведенная в первой половине XIV века по указу псковского посадника Шелоги - главная жемчужина города. Ее мощные башни на Жеравьей горе видны издалека и задают особый настрой всему путешествию. Здесь сохранились семь башен, два захаба, а также Никольский собор XIV века.

Еще одно обязательное место для посещения - Словенские ключи, представляющие собой каскад родников, бьющих прямо из обрывистого берега над Городищенским озером и с шумом падающих вниз и сливающихся в единую реку. Бесподобное зрелище! Также излюбленное место туристов - Труворово городище, с которого начинается история Изборска. Это высокий мыс над Городищенским озером, где в VII–VIII веках поселились первые кривичи. С площадки разворачивается эффектный вид на окрестности: Изборско-Мальская долина лежит внизу как на ладони.

Особого внимания заслуживает и музейный квартал музея-заповедника «Изборск». Это несколько отреставрированных купеческих усадеб, где расположились главные экспозиции государственного музея-заповедника. Тысячелетняя история города здесь будто оживает: о ней рассказывают предметы, документы и быт — не абстрактно, а очень живо и наглядно.

