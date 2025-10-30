Городовой / Город / Дрозденко раскрыл план обновления образования в Ленобласти: что именно будет сделано
Дрозденко раскрыл план обновления образования в Ленобласти: что именно будет сделано

Опубликовано: 30 октября 2025 14:17
В Ленинградской области приняты меры по увеличению зарплат учителям, компенсации аренды жилья и назначению студентам педагогических вузов именных стипендий.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко обсудил на встрече с заместителем министра просвещения Ириной Шварцман изменения, которые ожидают сферу образования в регионе. В своём канале в социальной сети он поделился подробностями о будущих шагах.

Ключевым нововведением станет введение именных стипендий для студентов педагогических направлений, которые начнут выплачивать с 2026 года.

Дополнительные меры поддержки запланированы для учителей, которые приедут работать в область. Для этих специалистов предусмотрят либо предоставление служебного жилья, либо компенсацию аренды, на что в бюджете уже выделили 300 миллионов рублей. Такие шаги, по словам губернатора, помогут сократить нехватку кадров в образовательной сфере.

Отдельно отмечается, что улучшения затронут и условия труда педагогов:

«Повышение зарплаты уже позволяет привлечь в школы мужчин»,

— подчеркнул Дрозденко.

Он считает это очень важным и редким явлением в настоящее время. Таким образом, власти рассчитывают сохранить приток новых специалистов в школы региона.

В ближайшие годы в Ленинградской области собираются построить новые колледжи и продолжить обновление школ и детских садов. Особое внимание уделят созданию специализированных классов для раннего профессионального ориентирования учеников.

Ранее стало известно, что 20 учителей Ленинградской области были отмечены наградами за подготовку победителей олимпиад.

Автор:
Юлия Аликова
