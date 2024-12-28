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Думать о путевке детям в лагерь нужно заранее: выбрали лучшие из тех, что есть под Петербургом

28 декабря 2024 12:32
Думать о путевке детям в лагерь нужно заранее: выбрали лучшие из тех, что есть под Петербургом
Думать о путевке детям в лагерь нужно заранее: выбрали лучшие из тех, что есть под Петербургом
Фото Городовой.ру

Лучшие места для активного и полезного отдыха.

Лето — идеальное время для того, чтобы ваши дети зарядились энергией, нашли новых друзей и открыли для себя что-то новое. Лагеря Санкт-Петербурга и Ленинградской области предлагают уникальные программы, которые помогут ребенку развивать таланты, отдыхать на природе и при этом весело проводить время. Мы собрали подборку лучших детских лагерей, чтобы вы могли выбрать идеальный вариант.

Языковые лагеря: изучение иностранного в игровой форме

Benedict English Camp

В этом лагере изучение английского языка превращается в увлекательное приключение. Занятия проходят в формате игр и творческих проектов с преподавателями из Великобритании и США. А помимо уроков, детей ждут мастер-классы, спортивные игры и творческие кружки.
📍 Пос. Рощино
💰 От 69 200 рублей
📞 +7 (812) 325-75-74

Cool Kids

Лагерь для тех, кто хочет заговорить на английском без учебников. Помимо уроков с носителями языка, дети проходят веревочные парки, участвуют в квестах и театральных постановках.
📍 ДОЛ «Связист», ДОЛ «Пионер»
💰 От 27 500 рублей
📞 +7 (812) 960-99-76

Оздоровительные лагеря: отдых для души и тела

«Юный кировец»

Отличное место для юных спортсменов. Помимо спортивных тренировок, дети участвуют в театральных постановках, КВН и танцевальных вечеринках.
📍 Сиверский, Белогорское шоссе, 59
💰 От 34 000 рублей
📞 +7 (812) 647-63-07

«Маяк»

На берегу живописного озера детей ждет чистый воздух, спортивные игры, купание и зарядка. Лагерь обещает оставить только положительные эмоции.
📍 Пос. Колосково
💰 От 36 000 рублей
📞 +7 (911) 003-76-73

IT-лагеря: для юных изобретателей

Azimov Camp

Здесь ребенок научится создавать роботов, пайке, 3D-моделированию и программированию. Для любителей активного отдыха есть дополнительные занятия верховой ездой, дайвингом и стрельбой.
📍 19-й км Средневыборгского шоссе
💰 От 72 000 рублей
📞 +7 (812) 317-08-77

Робоград

Этот лагерь — мечта любого ребенка, увлеченного технологиями. Дети создают игры, программируют и изучают 3D-моделирование. Для разнообразия — конный клуб, самбо и тематические квесты.
📍 Загородный комплекс «Кирочное подворье»
💰 От 61 700 рублей
📞 +7 (911) 836-39-86

Арт-лагеря: творческое самовыражение

«Нить Ариадны»

Летний лагерь с уникальными сценариями, вдохновленными популярными фильмами и играми. Дети примеряют роли героев и участвуют в стратегических играх, развивая лидерские качества.
📍 Выборгский район, пос. Лужки
💰 От 58 500 рублей
📞 +7 (812) 963-94-53

«Вселенная Гарри Поттера»

Школа магии в сосновом лесу приглашает детей на уроки зельеварения, астрономии и магических дуэлей. Программы арт-лагеря разработаны в формате ролевых игр.
📍Приозерский район, пос. Ромашкинское
💰От 60 900 рублей
📞+7 (996) 788-71-55

Выберите лагерь, который подойдет именно вашему ребенку, и подарите ему лето, полное ярких впечатлений и новых знаний!

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургПляжный отдых
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