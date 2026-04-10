Думская станет пешеходной: Поляков назвал сроки на 2026 год

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в беседе с «Фонтанкой» заявил, что благоустройство общественного пространства на Думской улице и улице Ломоносова может стартовать уже в 2026 году.
По его словам, уже принято решение сделать Думскую пешеходной зоной. Сейчас власти решают вопросы с собственностью, чтобы в городских объектах появились надежные арендаторы.
Кроме того, чиновники планируют установить правила для заведений общепита и магазинов в частных зданиях. Поляков подчеркнул, что общий дизайн-проект уже сформирован.
Вице-губернатор добавил, что инициативу одобрил губернатор Петербурга, но предложил улучшения для городской среды. В частности, он указал на учет нужд маломобильных групп, и проектировщик внес нужные изменения.