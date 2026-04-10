2 ложки в лунку – и томаты забудут про вершинную гниль: особый метод посадки без подкормок и ежедневного полива Полезное
100% дезинфекция теплицы в апреле: эти 2 препарата точно уничтожат патогены Полезное
88 миллионов на новые двери: что изменится на «Василеостровской» Город
В апреле вишне - важнее всего: 7 ложек в воду - и урожай придется собирать ведрами, ягоды крупнее черешни Полезное
Поехала на поезде по тарифу "Сеньор" – сэкономила прилично: комфорт купе по цене плацкарта Полезное
Думская станет пешеходной: Поляков назвал сроки на 2026 год

Опубликовано: 10 апреля 2026 14:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Общий дизайн-проект уже понятен.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в беседе с «Фонтанкой» заявил, что благоустройство общественного пространства на Думской улице и улице Ломоносова может стартовать уже в 2026 году.

По его словам, уже принято решение сделать Думскую пешеходной зоной. Сейчас власти решают вопросы с собственностью, чтобы в городских объектах появились надежные арендаторы.

Кроме того, чиновники планируют установить правила для заведений общепита и магазинов в частных зданиях. Поляков подчеркнул, что общий дизайн-проект уже сформирован.

Вице-губернатор добавил, что инициативу одобрил губернатор Петербурга, но предложил улучшения для городской среды. В частности, он указал на учет нужд маломобильных групп, и проектировщик внес нужные изменения.

Автор:
Юлия Аликова
