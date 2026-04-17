Думская улица без машин: парковку в центре Петербурга ликвидируют полностью

В Санкт-Петербурге на Думской улице — от Невского проспекта до улицы Ломоносова, рядом с зданием Городской думы — намерены полностью отменить платную парковку.
Проект соответствующего распоряжения размещён на сайте антикоррупционной экспертизы: число парковочных мест сократят до нуля.
Сейчас там 88 мест для автомобилей, из которых шесть отведены под инвалидов. Парковать машины на Думской улице нельзя ещё с 1 сентября 2025 года.
Знаки платной парковки исчезли между портиком и Перинными рядами. На их месте установили знаки "Зона с ограничением остановки".