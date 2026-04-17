Новости по теме
Петербургская мэрия «оседлает» Lada Aura: 40 седанов за 108 миллионов Город
Лунный календарь на 19-20 апреля 2026 года - какие садовые работы нужно проводить в эти дни: подробное разъяснение Полезное
Посадили раз – урожая правнукам хватит: зачем выращивать иргу – не только ради ягод Полезное
Этот маринад редиса отличается от привычного: хрустящая закуска, которую готовлю к каждому празднику Полезное
Думская улица без машин: парковку в центре Петербурга ликвидируют полностью

Опубликовано: 17 апреля 2026 21:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В настоящее время на Думской улице имеется 88 машино-мест.

В Санкт-Петербурге на Думской улице — от Невского проспекта до улицы Ломоносова, рядом с зданием Городской думы — намерены полностью отменить платную парковку.

Проект соответствующего распоряжения размещён на сайте антикоррупционной экспертизы: число парковочных мест сократят до нуля.

Сейчас там 88 мест для автомобилей, из которых шесть отведены под инвалидов. Парковать машины на Думской улице нельзя ещё с 1 сентября 2025 года.

Знаки платной парковки исчезли между портиком и Перинными рядами. На их месте установили знаки "Зона с ограничением остановки".

Юлия Аликова
