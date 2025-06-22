Тайны дна Фонтанки: чем запомнилось 22 июня в истории Петербурга

Запрет воскресных школ, роспуск Государственной думы и другие истории позволяют заглянуть в прошлое и увидеть, как формировался облик и дух города.

22 июня — день, отмеченный в истории Петербурга несколькими событиями, отражающими противоречивый путь города от имперского величия к революционным потрясениям и советской эпохе.

1862: Опасения правительства и стремление к просвещению

22 июня 1862 года царским указом было велено «закрыть все ныне существующие Воскресные школы и читальни без исключения, впредь до пересмотра правил о них».

Первая подобная школа была открыта в 1859 году известным российским врачом и педагогом Николаем Пироговым. Он писал:

«Разительное различие между этой воскресной школой и обычными казенными школами и в их приемах, и в их способах учения, и в их обхождении».

Воскресные школы предлагали альтернативный подход к образованию, более ориентированный на потребности и интересы учащихся.

Причиной закрытия школ стало опасение правительства в стремлении народа к освобождению и просвещению. Воскресные школы стали рассматривать, как рассадник революционных идей:

«Преподаватели некоторых Воскресных школ покушались развивать вредное учение и превратное понятие о праве собственности и безверие».

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», тогда даже разрушительные пожары в Апраксином дворе в 1862 году связывали с влиянием воскресных школ.

1912: Политическая борьба и «помещичья» дума

22 июня 1912 года была распущена III Государственная дума. Она была созвана 1 ноября 1907 и, в отличие от предыдущих «дум», проработала весь отведенный ей срок.

Депутаты в основном представляли правые силы Российской империи, поэтому Дума сразу получила прозвище «помещичья» и поддерживала политику Петра Столыпина. Но, разногласий даже в рядах своих партий было немало.

Главенствовал в Думе «Союз 17 октября» (октябристы), занявшие ключевое центристское положение. Создавая коалицию либо с правыми, либо с кадетами, октябристы могли обеспечить принятие любого законопроекта.

1919: Революционное насилие и утраченные символы

22 июня 1919 года на бульваре Профсоюзов был открыт памятник революционеру В. Володарскому (Моисею Марковичу Гольдштейну), убитому эсером-боевиком Никитой Сергеевым.

Монумент возвел скульптор Михаил Блох. Однако первым памятником Володарскому была колонна, установленная около места его гибели в 1918 году.

Памятник Блоха был создан из гипса и взорван неким Орловским вскоре после открытия. Один из очевидцев, некий Г.А. Князев так описывал событие:

«Ничего не понимаю. Или, может быть, слишком много понимаю… Памятник Володарскому в начале Конногвардейского бульвара с разрушенными ногами и в грязном, рваном чехле, из которого торчит протянутая рука — страшный символ несчастной России. Я не могу без содрогания сердца проходить мимо этого безобразия…».

Уничтожение памятника символизировало раскол в обществе и неприятие революционных идеалов.

1928: Возвращение к истокам

22 июня 1928 года, во время ремонта набережной Фонтанки рядом с Прачечном мостом (у дворца Петра I) на большой глубине были обнаружены части набережной и каменной пристани, относящиеся к началу XVIII века.

Находка позволила узнать больше об истории города и его основателе.

На противоположном берегу была обнаружена и деревянная набережная петровских времен. Она находилась на два метра ниже существовавшей в 1928 году набережной.

Эти события, произошедшие в один день, но в разные эпохи, отражают противоречивый и сложный путь развития Петербурга.

Запрет просвещения, политические интриги, революционное насилие и возвращение к истокам — все это сплелось в единый клубок, формируя уникальный облик города.