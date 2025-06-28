Рождение крыльев России: что произошло 28 июня в истории Петербурга

Дата 28 июня — день, словно сотканный из противоречий: трагические перевороты, новаторские открытия и рождение романтической мечты.

От свержения императора до первого полета отечественного самолета и легендарного праздника «Алые паруса» — этот день оставил глубокий след в истории России.

1762: Свержение Петра III

28 июня 1762 года — день, когда был свергнут с престола Петр III. Император сразу же вызвал негативное отношение аристократической знати своими решениями.

Он заключил невыгодный мирный договор с Пруссией, вернул ей захваченные земли, готовился к династической войне с Данией за Шлезвиг, объявил о секвестре имущества Русской православной церкви и отмене монастырского землевладения.

Заговор возглавила его супруга, Екатерина II. Императора вместе с оставшимся ему верным генералом Иваном Васильевичем Гудовичем перевезли на Ропшинскую мызу, где он — при не до конца выясненных обстоятельствах — был умерщвлен.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», эта трагическая страница истории — напоминание о жестоких нравах эпохи дворцовых переворотов.

1910: Взлет русской авиации

28 июня 1910 года — день, когда в Петербурге было получено разрешение на пуск завода по строительству летательных аппаратов. Это произошло всего через неделю после успешного запуска первого российского аэроплана.

Завод начал производить аэропланы «Россия-А» и «Россия-Б», которые сконструировал инженер Николай Ребиков. Первые самолеты отдаленно напоминали французский «Фарман-III».

Отечественный аэроплан спустя несколько месяцев после начала производства совершил свой первый полет с Комендантского аэродрома и установил рекорд длительности нахождения в воздухе — 15 минут.

Этот день — символ прогресса и новаторства, ознаменовавший новую эру в развитии отечественной авиации. Подъем в небо стал реальностью, благодаря таланту и энтузиазму русских инженеров.

1969: Рождение «Алых парусов»

28 июня 1969 года — день, когда в Ленинграде впервые было организовано гуляние выпускников школ, названное по великому произведению Александра Грина «Алые паруса».

Писатель сочинил свое произведение осенью 1922 года в нашем городе, который навеял на него романтические настроения. Кстати, в этом году отмечается 140-летие со дня рождения Александра Грина.

В тот день несколько ленинградских школ объединились и провели праздник, в котором главным героем стал корабль Грея, роль которого сыграла небольшая шхуна яхт-клуба.

Начиная с 1970 и по 1979 годы роль галиота «Секрет» выполняла шхуна «Ленинград». По Неве прошла целая флотилия «трудовых» кораблей: «Молот» (корабль рабочих), «Серп» (сельских тружеников) и «Атом» (молодых ученых).

В 1979 году отдел народного образования принял решение — праздник закрыть, с тех пор он перешел в разряд неофициальных. Возобновлен праздник выпускников был в 2005 году.

В 2020 году, учитывая сложную эпидемическую обстановку, организаторы праздника приняли решение, что «Алые паруса — 2020» сменят офлайн формат на телевизионный.

«Алые паруса» — символ надежды, мечты и веры в светлое будущее, которые остаются с выпускниками на всю жизнь. Этот праздник, вдохновленный романтикой Грина, стал визитной карточкой Санкт-Петербурга.

28 июня — день, в котором переплелись трагедия и триумф, интриги и инновации, история и мечта. Этот день — напоминание о том, как многогранен и непредсказуем ход истории, и о том, как важно помнить прошлое, чтобы строить будущее.