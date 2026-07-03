Дворец бракосочетания №1 ждет реставрация фасадов: леса установят к концу лета

Переживать не стоит: ЗАГС продолжит принимать посетителей

Петербург бережно хранит свои исторические здания, и особняк Павла фон Дервиза — не исключение. Сейчас в нём располагается Дворец бракосочетания № 1, и здание ждёт масштабная реставрация. Работы идут поэтапно, и скоро фасад закроют строительные леса.

Что уже сделано и что впереди

Реставрация стартовала с самого уязвимого участка — крыши. Специалисты её уже отремонтировали. Теперь очередь за фасадом: летом к нему приступят вплотную.

Помимо внешних работ, в планах — обновить инженерные сети и внутренние помещения.

Последний раз столь серьёзный ремонт делали ещё в 1959 году, перед открытием Дворца бракосочетания, так что сейчас задача стоит основательная.

Сроки и объёмы: чего ждать горожанам

На реставрацию выделили 62,8 млн рублей, а завершить её рассчитывают к середине октября 2027 года. График чёткий:

первый этап — до ноября 2026 года, охватит 45 % работ;

второй этап — 2027 год, оставшиеся 55 %.

Практические советы для тех, кто планирует визит

Если вы собираетесь подавать заявление или отмечать торжество в этом ЗАГСе, не переживайте из‑за строительных лесов: учреждение работает в обычном режиме.

Лучше заранее уточнить детали по телефону — так избежите лишних вопросов на месте.

Да, вид фасада временно изменится, но это как раз тот случай, когда временные неудобства окупаются долгой жизнью памятника.

Особняк — объект культурного наследия федерального значения, его облик сформировал архитектор Александр Красовский ещё в конце XIX века. Так что реставрация — не просто ремонт, а забота о городской истории.

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