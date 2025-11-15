Двойное амплуа, два города: Эмре Алтуг выходит на сцены Москвы и Петербурга

Эмре Алтуг, известный по роли в сериале «Зимородок» и благодаря популярной песне Bu Kadar Mi, приехал с выступлениями в Россию. Первый концерт артиста пройдет 15 ноября в Москве, далее запланированы концерты в Санкт-Петербурге и Казани. Одной из целей визита, по словам артиста, является желание сотрудничать с российскими музыкантами.
В беседе накануне концерта, Эмре Алтуг рассказал о своих творческих планах:
«Хотел сделать совместную песню с российским исполнителем, так как знаю, что в России очень развита музыкальная школа и хорошие консерватории»,— отметил музыкант.
Артист также признался, что давно мечтал выступить на российской сцене. По его словам, российская аудитория ему хорошо известна, поскольку многие ценители его творчества приезжают на концерты в Турцию. Алтуг выразил благодарность таким поклонникам, сказав:
«На самом деле, русские часто приезжают на мои концерты. Я их вижу и всегда стараюсь уделить внимание, потому что они проделывают такой большой путь! Для меня это очень ценно»— поделился артист.