Городовой / Город / Двойное амплуа, два города: Эмре Алтуг выходит на сцены Москвы и Петербурга
Двойное амплуа, два города: Эмре Алтуг выходит на сцены Москвы и Петербурга

Опубликовано: 15 ноября 2025 11:09
Городовой ру

Он выразил надежду на возможное творческое сотрудничество с российским артистом.

Эмре Алтуг, известный по роли в сериале «Зимородок» и благодаря популярной песне Bu Kadar Mi, приехал с выступлениями в Россию. Первый концерт артиста пройдет 15 ноября в Москве, далее запланированы концерты в Санкт-Петербурге и Казани. Одной из целей визита, по словам артиста, является желание сотрудничать с российскими музыкантами.

В беседе накануне концерта, Эмре Алтуг рассказал о своих творческих планах:

«Хотел сделать совместную песню с российским исполнителем, так как знаю, что в России очень развита музыкальная школа и хорошие консерватории»,— отметил музыкант.

Артист также признался, что давно мечтал выступить на российской сцене. По его словам, российская аудитория ему хорошо известна, поскольку многие ценители его творчества приезжают на концерты в Турцию. Алтуг выразил благодарность таким поклонникам, сказав:

«На самом деле, русские часто приезжают на мои концерты. Я их вижу и всегда стараюсь уделить внимание, потому что они проделывают такой большой путь! Для меня это очень ценно»— поделился артист.
Автор:
Юлия Аликова
Город
