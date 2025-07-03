Прибавка для пожилых: станет ли жизнь пенсионеров легче благодаря новой индексации

В России грядут перемены в пенсионной системе — с 2026 года страховые пенсии будут индексироваться дважды в год.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью RT объяснила причины и механизм этой реформы.

Почему дважды? Логика индексации

Депутат Бессараб подчеркнула, что двойная индексация позволит более точно учитывать реальную инфляцию и доходы Соцфонда.

«Почему именно с 1 февраля и с 1 апреля? С 1 февраля достаточно удобно производить перерасчет на реальное значение инфляции за год. Как мы помним, в этом году пришлось доиндексировать страховые пенсии, поскольку они были проиндексированы с 1 января, а Росстат подвел итоги за весь 2024 год уже ближе к концу февраля», — отметила она.

Это означает, что первая индексация будет основываться на фактическом уровне инфляции за предыдущий год, а вторая — на уровне роста доходов инвестиционного портфеля Соцфонда.

Что это даст пенсионерам? Ожидания и реальность

Теоретически, такая система индексации должна обеспечить более надежную защиту пенсий от инфляции и позволить пенсионерам почувствовать реальное увеличение своих доходов. Однако, насколько ощутимой будет эта «прибавка» на практике — вопрос открытый.

Ведь размер индексации будет зависеть от конкретных экономических показателей — уровня инфляции и доходности инвестиций. И если эти показатели будут невысокими, то и рост пенсий может оказаться незначительным.

Вопросы без ответов — подводные камни реформы

Несмотря на заявления о благих намерениях, у экспертов и общественности остаются вопросы к новой пенсионной системе.

Насколько прозрачным будет механизм расчета индексации? Как будет контролироваться эффективность инвестиционной деятельности Соцфонда? Не приведет ли увеличение выплат к дефициту бюджета Пенсионного фонда?

Ответы на эти вопросы — ключевые для оценки перспектив пенсионной реформы. Важно, чтобы новые правила игры были не только понятными, но и справедливыми для всех пенсионеров.

Нельзя исключать, что решение об индексации пенсий дважды в год — это еще и политический ход, направленный на повышение рейтинга власти. Однако, вне зависимости от мотивов, важно, чтобы пенсионная реформа действительно улучшила жизнь миллионов россиян, а не стала очередной популистской мерой.