56 или 65 рублей за одну поездку: единый тариф может появиться в петербургских электричках

В Петербурге скоро может появиться единый фиксированный тариф на проезд в пригородных электропоездах, курсирующих внутри городской черты.
Стоимость проезда по новому тарифу пока еще не утверждена. Рассматриваются два варианта: 56 рублей или 65 за одну поездку, пишет КП.
Такую цену планируется сделать фиксированной для всех маршрутов, что приведет к удешевлению поездок.
Почему это важно?
Раньше проезд в пригородных электричках был дорогим или неудобным из-за множества тарифов и неполной интеграции с городской транспортной системой.
Нововведение поможет: повысить транспортную доступность по всему городу и сделать электрички частью общей транспортной системы Петербурга.