Городовой / Общество / 56 или 65 рублей за одну поездку: единый тариф может появиться в петербургских электричках
Опубликовано: 20 сентября 2025 21:30
Электричка
56 или 65 рублей за одну поездку: единый тариф может появиться в петербургских электричках
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU

Единый тариф на электрички — это шанс сделать городской транспорт Петербурга более доступным и удобным.

В Петербурге скоро может появиться единый фиксированный тариф на проезд в пригородных электропоездах, курсирующих внутри городской черты.

Стоимость проезда по новому тарифу пока еще не утверждена. Рассматриваются два варианта: 56 рублей или 65 за одну поездку, пишет КП.

Такую цену планируется сделать фиксированной для всех маршрутов, что приведет к удешевлению поездок.

Почему это важно?

Раньше проезд в пригородных электричках был дорогим или неудобным из-за множества тарифов и неполной интеграции с городской транспортной системой.

Нововведение поможет: повысить транспортную доступность по всему городу и сделать электрички частью общей транспортной системы Петербурга.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
