Мусоропровод как спасение: почему новый хоррор про Мурино в Ленобласти стал хитом Сети
Мусоропровод как спасение: почему новый хоррор про Мурино в Ленобласти стал хитом Сети

Опубликовано: 8 сентября 2025 21:02
Хоррор про Мурино
globallookpress/ Maksim Konstantinov

В петербургских пабликах набирает популярность новый хоррор-ролик, в котором Мурино предстает в образе «каменного лабиринта» с пугающими правилами выживания.

Мурино вновь стал хитом. В новом ролике город предстает потусторонним монстром, в котором часто пропадают люди.

Авторы видео предлагают четыре «инструкции», которые, по их мнению, помогут избежать «крайне опасного места».

Четыре правила для «выживания»

Первое правило гласит:

“Не выходи из лифта на этажах ниже 500-го”.

Второе — “как только встретишь друга — ищите путь вниз”.

При спуске по лестнице предупреждают о возможности попасть в «лабиринт Минотавра», где “единственный выход — мусоропровод”.

Третье правило — успеть на маршрутку, отправляющуюся в «23:70», с категорическим запретом смотреть на водителя и садиться на передние сиденья.

Четвертое правило предостерегает: “Если удалось добраться до первого этажа, не позволяй другу выходить наружу”, так как велика вероятность, что это “кто-то другой, кто себя за него выдает”.

Реакция горожан: от смеха до возмущения

Хоррор-ролик вызвал неоднозначную реакцию.

“Скорей уж про Парнас. В Мурино этажность ниже”, — пишут горожане, намекая на то, что другие районы Петербурга могли бы стать более подходящей локацией для такого сюжета.

“Ну это и есть Мурино)) Чему удивляться?”, — саркастически комментируют другие.

Некоторые жители Мурино выражают возмущение:

“Не расстраивайте жителей, они думают что Мурино это отдельный город”.

А кто-то иронично замечает:

“С такой быстрой стройкой, Мурино скоро частью Карелии станет)”.

“Эта дичь про старые районы города”, — считают иные, ставя под сомнение актуальность сюжета.

Напомним, что Мурино — самый молодой город Ленинградской области, получивший статус в 2022 году.

Как указывает Большая энциклопедия, на территории поселения расположена единственная в Ленинградской области станция Петербургского метрополитена — «Девяткино»

Автор:
Ксения Пронина
Город
