Мусоропровод как спасение: почему новый хоррор про Мурино в Ленобласти стал хитом Сети

Мурино вновь стал хитом. В новом ролике город предстает потусторонним монстром, в котором часто пропадают люди.
Авторы видео предлагают четыре «инструкции», которые, по их мнению, помогут избежать «крайне опасного места».
Четыре правила для «выживания»
Первое правило гласит:
“Не выходи из лифта на этажах ниже 500-го”.
Второе — “как только встретишь друга — ищите путь вниз”.
При спуске по лестнице предупреждают о возможности попасть в «лабиринт Минотавра», где “единственный выход — мусоропровод”.
Третье правило — успеть на маршрутку, отправляющуюся в «23:70», с категорическим запретом смотреть на водителя и садиться на передние сиденья.
Четвертое правило предостерегает: “Если удалось добраться до первого этажа, не позволяй другу выходить наружу”, так как велика вероятность, что это “кто-то другой, кто себя за него выдает”.
Реакция горожан: от смеха до возмущения
Хоррор-ролик вызвал неоднозначную реакцию.
“Скорей уж про Парнас. В Мурино этажность ниже”, — пишут горожане, намекая на то, что другие районы Петербурга могли бы стать более подходящей локацией для такого сюжета.
“Ну это и есть Мурино)) Чему удивляться?”, — саркастически комментируют другие.
Некоторые жители Мурино выражают возмущение:
“Не расстраивайте жителей, они думают что Мурино это отдельный город”.
А кто-то иронично замечает:
“С такой быстрой стройкой, Мурино скоро частью Карелии станет)”.
“Эта дичь про старые районы города”, — считают иные, ставя под сомнение актуальность сюжета.
Напомним, что Мурино — самый молодой город Ленинградской области, получивший статус в 2022 году.
Как указывает Большая энциклопедия, на территории поселения расположена единственная в Ленинградской области станция Петербургского метрополитена — «Девяткино»