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Работать не больше 36 часов: Минпросвещения вводит тотальный контроль над школьными предметами

Опубликовано: 20 июня 2025 16:31
новые правила в школе
Работать не больше 36 часов: Минпросвещения вводит тотальный контроль над школьными предметами
globallookpress/Elena Mayorova

Что изменится в жизни учителей и учеников с 2025 года?

С 1 сентября 2025 года в российских школах произойдут значительные изменения: Минпросвещения РФ вводит единые требования по изучению всех школьных предметов и нормирует нагрузку для учителей.

Долгожданная реформа, призванная улучшить условия труда педагогов и повысить качество образования.

Об этом сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава министерства Сергей Кравцов.

Единые требования к изучению предметов: Что это значит?

«Учитель будет полностью вооружен соответствующими программами. И фактически вводятся единые требования по изучению в том или ином классе того или иного предмета, тех или иных тем и сколько часов отводится», — рассказал министр.

Теперь учителя не будут тратить время на разработку собственных программ, а смогут использовать готовые, соответствующие единым стандартам.

Нововведение предполагает, что все школьники, независимо от региона и типа учебного заведения, будут получать одинаковый объем знаний по каждому предмету.

Нормированная нагрузка для учителей: 36 часов в неделю — предел

По его словам, учитель не должен работать более 36 часов в неделю Он добавил, что соответствующие требования вводятся в образовательных учреждениях с 1 сентября 2025 года.

Кроме того, данная норма синхронизирована с трудовым кодексом, поэтому нагрузка на учителя также будет нормирована.

Что изменится в жизни учителей и учеников?

Введение единых требований и нормированной нагрузки для учителей может привести к следующим изменениям.

Для учителей:

  • Уменьшение рабочей нагрузки и снижение уровня стресса.
  • Больше времени на подготовку к урокам и повышение квалификации.
  • Возможность уделять больше внимания каждому ученику.
  • Повышение заработной платы.

Для учеников:

  • Единый уровень знаний по всем предметам.
  • Повышение качества обучения.
  • Более внимательное отношение со стороны учителей.
  • Более интересные и разнообразные уроки.

Введение единых требований и нормированной нагрузки для учителей — это важный шаг на пути к улучшению образования.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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