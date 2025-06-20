Работать не больше 36 часов: Минпросвещения вводит тотальный контроль над школьными предметами

С 1 сентября 2025 года в российских школах произойдут значительные изменения: Минпросвещения РФ вводит единые требования по изучению всех школьных предметов и нормирует нагрузку для учителей.
Долгожданная реформа, призванная улучшить условия труда педагогов и повысить качество образования.
Об этом сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава министерства Сергей Кравцов.
Единые требования к изучению предметов: Что это значит?
«Учитель будет полностью вооружен соответствующими программами. И фактически вводятся единые требования по изучению в том или ином классе того или иного предмета, тех или иных тем и сколько часов отводится», — рассказал министр.
Теперь учителя не будут тратить время на разработку собственных программ, а смогут использовать готовые, соответствующие единым стандартам.
Нововведение предполагает, что все школьники, независимо от региона и типа учебного заведения, будут получать одинаковый объем знаний по каждому предмету.
Нормированная нагрузка для учителей: 36 часов в неделю — предел
По его словам, учитель не должен работать более 36 часов в неделю Он добавил, что соответствующие требования вводятся в образовательных учреждениях с 1 сентября 2025 года.
Кроме того, данная норма синхронизирована с трудовым кодексом, поэтому нагрузка на учителя также будет нормирована.
Что изменится в жизни учителей и учеников?
Введение единых требований и нормированной нагрузки для учителей может привести к следующим изменениям.
Для учителей:
- Уменьшение рабочей нагрузки и снижение уровня стресса.
- Больше времени на подготовку к урокам и повышение квалификации.
- Возможность уделять больше внимания каждому ученику.
- Повышение заработной платы.
Для учеников:
- Единый уровень знаний по всем предметам.
- Повышение качества обучения.
- Более внимательное отношение со стороны учителей.
- Более интересные и разнообразные уроки.
Введение единых требований и нормированной нагрузки для учителей — это важный шаг на пути к улучшению образования.