ЕГЭ‑2026 расписан по дням: Минпросвещения заранее раскрыло все даты
ЕГЭ‑2026 расписан по дням: Минпросвещения заранее раскрыло все даты

Опубликовано: 6 декабря 2025 12:51
Основной этап проведения экзаменов назначен на период с 1 по 25 июня.

Министерство просвещения России и федеральная служба по надзору в сфере образования утвердили календарь единого государственного экзамена на 2026 год. Основная сессия продлится с первого по двадцать пятое июня, включая запасные даты и дни для повторной сдачи. Начало экзаменов в каждом регионе страны будет назначено на 10 часов утра по местному времени.

Экзамены по истории, литературе и химии откроют основной период первого июня. Тестирование по русскому языку предстоит пройти четвертого июня, а математика — как базового, так и углублённого уровня — будет организована восьмого июня. Одиннадцатого числа школьники смогут продемонстрировать знания по обществознанию и физике.

Пятнадцатого июня школьников ждут испытания по биологии, географии, а также письменная часть экзамена по иностранным языкам. Проведение устной части иностранного языка и информатики рассчитано на 18 и 19 июня. Для всех, кто по уважительной причине не смог присутствовать на основной попытке или чьи результаты были отменены, прием экзаменов будет открыт с 22 по 25 июня.

Выпускникам 2026 года выделены особые дни в июле — восьмого и девятого числа — чтобы пересдать один выбранный предмет. В расписании закреплено, что все испытания по разным дисциплинам начинаются в одно и то же время. Это касается и основных, и повторных дат.

Юлия Аликова
