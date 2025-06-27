Экономный Стамбул: как не разориться на путешествии в Турцию и получить максимум впечатлений

Элементарные советы помогут сэкономить во время поездки в самый красивый город Турции.

Стамбул — город, который всегда манит своей историей, ароматами специй и шумом базаров. Но с каждым годом путешествие в Турцию становится заметно дороже.

Однако туристы не отчаиваются и ищут пути, как сэкономить на путешествии, а потом делятся своими отзывами в Сети.

Рассказываем об очередном опыте путешественников, которые бюджетно отдохнули в Стамбуле и при этом не потеряли в комфорте и впечатлениях.

Почему Турция подорожала?

Основная причина — резкий рост курса турецкой лиры и укрепление доллара по отношению к рублю. Это значит, что все: от авиабилетов до еды и отелей — стало дороже.

Но не стоит сразу отказываться от мечты о Стамбуле — при правильном подходе можно уложиться в бюджет, который будет вполне разумным для недели отдыха на двоих.

Как сэкономить на авиабилетах?

Самый простой способ — мониторить цены и бронировать билеты заранее. Из крупных городов России в Стамбул летают десятки рейсов, и порой можно найти билеты по цене от 5000 рублей в одну сторону, особенно если лететь не в сезон.

Если не хотите жертвовать удобством, выбирайте регулярные рейсы с багажом — они обычно стоят около 12-15 тысяч рублей туда-обратно на двоих, что вполне приемлемо.

Трансфер из аэропорта — как не переплатить?

Такси из аэропорта в центр Стамбула может стоить около 1000 турецких лир (примерно 4000 рублей), что очень дорого.

Вместо этого советуют пользоваться автобусом — билет стоит около 87 лир (около 350 рублей), и он довезет вас прямо до центра без лишних забот. За багаж платить не нужно, отмечает автор отзыва.

Где остановиться?

Отели в Стамбуле бывают разные, и тут важно не гнаться за самой дешевой «тройкой», которая может оказаться совсем некомфортной. Лучше выбрать вариант с хорошими отзывами, даже если он чуть дороже.

В среднем бюджет на жилье — около 50 евро в сутки на двоих, это примерно 5000 рублей.

Питание: где вкусно и недорого?

Стамбул славится своей кухней, и здесь можно найти еду на любой кошелек. Совет — избегать туристических ресторанов возле Галатского моста, где цены в 2-3 раза выше.

Лучше заглянуть в места, где едят местные, например, около рыбного рынка. Там можно вкусно поесть и не переплачивать.

Если хотите совсем бюджетно, можно покупать продукты в супермаркетах и готовить самостоятельно — в Стамбуле много хостелов и квартир с кухнями.

Экскурсии и развлечения

Покупайте билеты на экскурсии и музеи заранее через русскоязычные сервисы, например, Горбилет. Это позволяет сэкономить и избежать очередей.

Если планируете много ходить по музеям, стоит обратить внимание на Istanbul Museum Pass — карта, которая дает доступ к 10 музеям за 5 дней и позволяет неплохо сэкономить.

Кроме того, не обязательно тратиться на все достопримечательности подряд. Например, поездка на пароме по Босфору — это и красиво, и бюджетно, а некоторые дворцы и башни могут не оправдать ожиданий и стоят дорого.

Итоговый бюджет

Если сложить все расходы — перелет, проживание, питание, транспорт и развлечения — то недельное путешествие на двоих в Стамбул обойдется примерно в 60 000 рублей без учета авиабилетов.

С билетами — около 75 000 рублей. Это вполне приемлемо для европейского мегаполиса с богатой историей и культурой.