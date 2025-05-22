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Экзамен сдан и впереди целая жизнь: как в Финском заливе прошел выпускной для тюленей

Опубликовано: 22 мая 2025 10:33
Тюлень
Экзамен сдан и впереди целая жизнь: как в Финском заливе прошел выпускной для тюленей
Городовой ру

Ластоногие полностью готовы к самостоятельной жизни после реабилитации в Репино.

Тюленей и нерп в Балтийском регионе спасают еще с 2007 года, когда специалисты стали подбирать раненных и осиротевших малышей. В 2014 году был создан «Фонд друзей балтийской нерпы», который взял на себя задачу не только лечить и реабилитировать животных, но и изучать их популяцию и условия обитания. В Репино, для ластоногих получилась настоящая школа, которая сейчас прощается с воспитанниками.

В мае в бухте Желтая состоялся трогательный и важный для природы момент — выпуск на волю пяти молодых тюленей, которые прошли реабилитацию в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино. Эти животные, оказавшиеся в сложной ситуации, получили помощь, восстановили силы и теперь готовы вернуться к жизни в дикой природе.

Почему тюленям нужна помощь?

Балтийское море — не самое простое место для жизни тюленей. Изменения климата приводят к тому, что зимы становятся теплее, а ледовой покров сокращается. А ведь лед и снег — это жизненно важные условия для размножения и выживания кольчатых нерп и серых тюленей. Из-за этого многие детеныши оказываются оторваны от матерей, травмированы или ослаблены и не могут выжить без помощи человека.

Как проходит реабилитация?

Когда местные жители находят раненого или осиротевшего тюленя, они сообщают об этом фонду. Специалисты оценивают состояние животного и при необходимости забирают его в центр. Там малыши получают медицинскую помощь, питание и уход. А также специалисты подготавливают воспитанников, чтобы вернуть их в естественную среду.

Тюлени учатся охотиться, плавать и адаптироваться к условиям дикой природы. Некоторые животные, как знаменитый тюлень Крошик, не могут полностью вернуться к жизни в природе и остаются в центре, где получают заботу и внимание. Но есть и те, кто сдал экзамен на самостоятельность.

Выпуск на волю

Выпуск тюленей — это кульминация всей работы фонда. В бухте Желтая накануне пятеро молодых тюленей, которые окрепли и научились жить самостоятельно, были выпущены в Финский залив. Это не просто радостное событие, а настоящий выпускной для животных, ведь они отправляются во взрослую жизнь, передает сайт Безформата.

Как можно помочь?

Фонд друзей балтийской нерпы открыт для поддержки и сотрудничества. Каждый может помочь — будь то волонтерская помощь, распространение информации или финансовая поддержка. Чем больше людей узнает о проблемах морских млекопитающих, тем больше шансов сохранить этих удивительных животных для будущих поколений.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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