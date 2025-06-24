«Елисеевский» в блокаду: правда ли, что полки магазина ломились от деликатесов, пока ленинградцы умирали от голода

Исторический магазин Елисеевых в Санкт-Петербурге — место, окутанное легендами, особенно в контексте блокадного времени.
Во время экскурсий по городу часто можно услышать вопрос от туристов: был ли в этом магазине секретный распределитель для избранных, где полки ломились от деликатесов, пока обычные ленинградцы умирали от голода?
Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо отделить правду от вымысла и взглянуть на факты.
Спецраспределитель был: факты и мифы
Действительно, спецраспределитель в Елисеевском магазине существовал и начал работу в декабре 1941 года. Однако утверждения о «ломящихся от изобилия» полках и заколоченных витринах, скрывающих обжорство, не соответствуют действительности.
Как пишет канал «Вячеслав / Про Петербург / Прогулки», заколачивание витрин досками было связано не с желанием скрыть привилегии, а с обеспечением безопасности горожан во время бомбежек и обстрелов.
Декабрь 1941 года — это период пика смертности в Ленинграде, когда от голода и холода умирало от 2000 до 3000 человек в сутки. В это время магазины были пусты, и хлеба не хватало даже по карточкам.
Свидетельства очевидцев: дневники блокадников
Обратимся к дневникам тех, кто в это время был прикреплен к Елисеевскому магазину. Лев Маргулис, скрипач и драматург, 20 декабря 1941 года писал:
«До Радио зашел к Елисееву за хлебом, но там давали конфеты. Получил 350 гр. ириса из горелого сахара и дуранды, но ничего, он сладкий и довольно вкусный».
Два дня спустя он же отметил:
«Был у Елисеева. Ничего нет. Магазин «Нарзан» закрыт».
Эти записи мало похожи на описание места, где полки ломятся от деликатесов. Зато в дневниках школьников от 9 декабря 1941 года есть упоминания о том, что в школьных столовых без карточек бесплатно давали суп из дуранды.
Более внятные записи о продовольствии в Елисеевском магазине начинают появляться только с середины февраля 1942 года, когда ситуация с продовольствием в городе улучшилась, и были повышены нормы выдачи продуктов.
Зинаида Шнитникова, демограф, вспоминала:
«По постановлению Горкома у Елисеева выдали папе (и — по спискам — ведущим ученым, артистам, литераторам — паек, спецпаек) — 8,5 кило продуктов: 2 кг мяса, 2 кг песку, 0,5 кг масла, 1 — гречи, 1 — пшена, 2 кг гороху. Получила все».
Кто получал спецпайки и почему
Право на дополнительные пайки получали ведущие ученые, артисты и литераторы. Это было связано с тем, что именно эти люди вносили вклад в обороноспособность города и его восстановление после войны.
Ледовая Дорога Жизни, по которой за первую зиму из Ленинграда вывезли более 550 тысяч человек, работала в таких масштабах благодаря ленинградским ученым. Они же разрабатывали искусственные заменители продуктов, спасая тысячи жизней.
Вино в Елисеевском магазине, как и другие продукты, отпускалось по карточкам, как и для всех жителей Ленинграда.
Обратная сторона медали: неравенство и выживание
Принцип неравного распределения продуктов, выражавшийся в поддержке тех, кто мог быть полезен, безжалостно бил по слабым, ускорял их смерть. Софья Лелюхина отмечала, что особенно сильной была смертность среди иждивенцев, в том числе стариков и подростков.
Когда началась блокада, в Смольном понимали, что избежать голодных смертей не удастся. В этих условиях необходимо было принять страшное решение о том, чьи жизни являются более ценными для города и страны.
Поддерживали тех, кто мог принести пользу в текущий момент (ученые, врачи, инженеры), а также тех, кто был необходим для восстановления страны после войны (дети, архитекторы, учителя).
Правда о Елисеевском в блокаде
Таким образом, специальный распределитель в Елисеевском магазине действительно существовал, но он не был местом изобилия для избранных. Это был способ поддержать тех, кто был необходим для выживания города и страны, пусть и за счет других.
Миф о «ломящихся от изобилия» полках — это упрощенное и искаженное представление о трагических событиях блокадного Ленинграда. Чтобы понять правду, необходимо обращаться к свидетельствам очевидцев и анализировать исторические факты.