«Елисеевский» в блокаду: правда ли, что полки магазина ломились от деликатесов, пока ленинградцы умирали от голода

Исторический магазин Елисеевых в Санкт-Петербурге — место, окутанное легендами, особенно в контексте блокадного времени.

Во время экскурсий по городу часто можно услышать вопрос от туристов: был ли в этом магазине секретный распределитель для избранных, где полки ломились от деликатесов, пока обычные ленинградцы умирали от голода?

Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо отделить правду от вымысла и взглянуть на факты.

Спецраспределитель был: факты и мифы

Действительно, спецраспределитель в Елисеевском магазине существовал и начал работу в декабре 1941 года. Однако утверждения о «ломящихся от изобилия» полках и заколоченных витринах, скрывающих обжорство, не соответствуют действительности.

Как пишет канал «Вячеслав / Про Петербург / Прогулки», заколачивание витрин досками было связано не с желанием скрыть привилегии, а с обеспечением безопасности горожан во время бомбежек и обстрелов.

Декабрь 1941 года — это период пика смертности в Ленинграде, когда от голода и холода умирало от 2000 до 3000 человек в сутки. В это время магазины были пусты, и хлеба не хватало даже по карточкам.

Свидетельства очевидцев: дневники блокадников

Обратимся к дневникам тех, кто в это время был прикреплен к Елисеевскому магазину. Лев Маргулис, скрипач и драматург, 20 декабря 1941 года писал:

«До Радио зашел к Елисееву за хлебом, но там давали конфеты. Получил 350 гр. ириса из горелого сахара и дуранды, но ничего, он сладкий и довольно вкусный».

Два дня спустя он же отметил:

«Был у Елисеева. Ничего нет. Магазин «Нарзан» закрыт».

Эти записи мало похожи на описание места, где полки ломятся от деликатесов. Зато в дневниках школьников от 9 декабря 1941 года есть упоминания о том, что в школьных столовых без карточек бесплатно давали суп из дуранды.

Более внятные записи о продовольствии в Елисеевском магазине начинают появляться только с середины февраля 1942 года, когда ситуация с продовольствием в городе улучшилась, и были повышены нормы выдачи продуктов.

Зинаида Шнитникова, демограф, вспоминала:

«По постановлению Горкома у Елисеева выдали папе (и — по спискам — ведущим ученым, артистам, литераторам — паек, спецпаек) — 8,5 кило продуктов: 2 кг мяса, 2 кг песку, 0,5 кг масла, 1 — гречи, 1 — пшена, 2 кг гороху. Получила все».

Кто получал спецпайки и почему

Право на дополнительные пайки получали ведущие ученые, артисты и литераторы. Это было связано с тем, что именно эти люди вносили вклад в обороноспособность города и его восстановление после войны.

Ледовая Дорога Жизни, по которой за первую зиму из Ленинграда вывезли более 550 тысяч человек, работала в таких масштабах благодаря ленинградским ученым. Они же разрабатывали искусственные заменители продуктов, спасая тысячи жизней.

Вино в Елисеевском магазине, как и другие продукты, отпускалось по карточкам, как и для всех жителей Ленинграда.

Обратная сторона медали: неравенство и выживание

Принцип неравного распределения продуктов, выражавшийся в поддержке тех, кто мог быть полезен, безжалостно бил по слабым, ускорял их смерть. Софья Лелюхина отмечала, что особенно сильной была смертность среди иждивенцев, в том числе стариков и подростков.

Когда началась блокада, в Смольном понимали, что избежать голодных смертей не удастся. В этих условиях необходимо было принять страшное решение о том, чьи жизни являются более ценными для города и страны.

Поддерживали тех, кто мог принести пользу в текущий момент (ученые, врачи, инженеры), а также тех, кто был необходим для восстановления страны после войны (дети, архитекторы, учителя).

Правда о Елисеевском в блокаде

Таким образом, специальный распределитель в Елисеевском магазине действительно существовал, но он не был местом изобилия для избранных. Это был способ поддержать тех, кто был необходим для выживания города и страны, пусть и за счет других.

Миф о «ломящихся от изобилия» полках — это упрощенное и искаженное представление о трагических событиях блокадного Ленинграда. Чтобы понять правду, необходимо обращаться к свидетельствам очевидцев и анализировать исторические факты.