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Эрмитаж оживает на экране: на какие фильмы великий музей Петербурга вдохновил режиссеров

10 января 2025 10:03
Съемки фильма в музее
Эрмитаж оживает на экране: на какие фильмы великий музей Петербурга вдохновил режиссеров
Городовой ру

Четыре абсолютно разные работы для любителей величественного произведения искусства на Дворцовой площади.

Великолепные залы Эрмитажа в Санкт-Петербурге выступают не только , как место хранения произведений искусства, но и как вдохновение для кинематографистов. Роскошные интерьеры, богатая история и особая атмосфера этого музея привлекают режиссеров, желающих запечатлеть на пленке его величие. Расскажем про четыре фильма, в которых Эрмитаж играет одну из главных ролей.

«Русский ковчег» (2002)

Фильм Александра Сокурова «Русский ковчег» — это один из самых масштабных и красивых проектов, когда-либо снятых в Зимнем дворце. Зритель совершает путешествие во времени, где произведения искусства возвращают нас в эпоху Российской империи. В фильме оживают императоры и императрицы, персонажи великих русских романов танцуют на балу. И самое главное, фильм снят одним дублем, что придает ему особую атмосферу погружения и реалистичности.

«Эрмитаж. Снято на iPhone 11 Pro» (2020)

Этот фильм Аксиньи Гог, как и «Русский ковчег», снят одним дублем, но на этот раз — с помощью iPhone. Продолжительность фильма составляет более 5 часов, и он погружает зрителя в эстетическую медитацию. Благодаря необычным ракурсам и редким кадрам, зрители могут увидеть музей с тех точек зрения, которые недоступны обычным посетителям.

Видеоэкскурсия в «Кошкин дом» (2020)

Эта видеоэкскурсия с Марией Борисовной Халтунен, помощником директора Эрмитажа и пресс-секретарем эрмитажных котов, открывает зрителям мир подвалов Эрмитажа. За 26 минут можно увидеть «Кошкин дом», где живут пушистые стражи музея и узнать об их повседневной жизни.

«Эрмитаж: хроника подвига» (2005)

Фильм Евгения Суллы «Эрмитаж: хроника подвига» показывает музей в непривычном облике. Мы узнаем, как Эрмитаж переживал блокаду Ленинграда. Редкие кадры советской и немецкой кинохроники комментируются научными сотрудниками Эрмитажа, что делает этот фильм особенно ценным.

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Автор:
Юлия Степанова
Город Санкт-ПетербургМузей
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